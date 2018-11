Urspring zu Gast bei den Bayern

Zum Auftakt der Hauptrunde in der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) wartet auf das Team Urspring eine knifflige Aufgabe. Die U16 aus Urspring ist am Samstag, 24. November, 12.30 Uhr, bei Bayern München zu Gast. Die Bayern sind in dieser Saison noch ungeschlagen, belegten in ihrer Vorrundengruppe mit sechs Siegen in sechs Spielen Platz eins. Urspring schloss seine Gruppe mit vier Siegen und zwei Niederlagen auf Rang drei hinter Ulm und Crailsheim ab. Chancenlos sieht Urspring-Trainer Oliver Heptner sein Team aber nicht, denn: „Ich schätze unsere Vorrundengruppe einen Tick stärker ein als die der Bayern.“