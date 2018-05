Urspring vor „richtig schwierigem Spiel“

Beim Tabellenzweiten der Hauptrundengruppe 4 der Jugendbasketball-Bundesliga ist das Team Urspring am Sonntag, 11. Februar, Gast. Eine Woche nach dem Derbysieg gegen die bis dahin in der Hauptrunde ungeschlagene U16 von Ratiopharm Ulm hofft Urspring auf einen erneuten Coup. Trainer Oliver Heptner weist aber auf die Schwierigkeit der Aufgabe hin.

JBBL, Hauptrunde 4: TS Jahn München – Team Urspring (Sonntag, 12.30 Uhr). - „Es wir ein richtig schweres Auswärtsspiel“, sagt Oliver Heptner, der Jahn München für die „physisch stärkste“ Mannschaft der Staffel hält, die auch die höchste Intensität aufs Feld bringt. Die Klasse der Münchner bekam das Team von Heptner in dieser Saison schon zweimal zu spüren: beim einzigen Aufeinandertreffen zu Beginn der Vorrunde in München (56:73) und im ersten Hinrundenspiel der Hauptrunde Mitte Dezember in Urspring (61:82). Die Niederlage in der Vorrunde in München war die einzige für Uspring in der ersten Saisonphase. Nun stehen sich beide Mannschaften zum dritten Mal gegenüber und für beide geht es noch um was: Jahn München will den zweiten Platz und die noch bestmögliche Ausgangsposition für die Play-offs sichern – Rang eins und die Ulmer sind unerreichbar. Für Urspring bleibt bestenfalls Rang fünf, auf dem die Mannschaft derzeit liegt, zwei Punkte vor Tübingen. Ein Sieg oder eine Tübinger Niederlage am Wochenende gegen Bayern München und der fünfte Platz wäre Urspring schon nach dem vorletzten Hauptrundenspieltag sicher.