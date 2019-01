Urspring verliert gegen BBU Allgäu

Rückschlag für das Team Urspring im Kampf um die Play-off-Plätze in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL). Ursprings U19 zog am Dienstagabend in einem vorgezogenen Hauptrundenspiel beim Tabellennachbarn BBU Allgäu/Memmingen mit 51:64 den Kürzeren.

Anders als zwei Tage zuvor gegen Jahn München waren mit Kevin Strangmeyer und Lucas Loth zwei wichtige Spieler für Ursprings U19 wieder am Ball – sie waren auch Topscorer ihrer Mannschaft (Strangmeyer 17 Punkte, Loth 10) und beste Rebounder (Strangmeyer 11/Loth 10), vermochten die Niederlage aber nicht zu verhindern. Die Gäste erwischten keinen guten Start und lagen nach zehn Minuten mit 7:18 in Rückstand. Dank einer Leistungssteigerung und mehr Glück im Abschluss entschied Urspring das zweite Viertel mit 19:13 für sich und verkürzte den Rückstand zur Pause auf 26:31. Noch war alles drin für die Gäste, die aber auch in der zweiten Halbzeit in der Offensive einiges vermissen ließen. Nur zwölf Punkte im dritten Viertel und 13 im Schlussabschnitt reichten nicht, um das Spiel zu drehen. Im Gegenteil: Die BBU-Mannschaft gewann beide Viertel, wenn auch nicht deutlich, zum 64:51-Erfolg.

Die Urspringschüler hatten die Chance verpasst, zu Ulm und Bayern München auf den Plätzen drei und vier aufzuschließen. Allerdings haben diese beiden Teams weniger Spiele ausgetragen als Urspring – Bayern ist mit drei Partien in Verzug, Ulm mit zwei und so könnten sich Ulmer und Münchner auf den Play-off-Plätzen noch deutlich von Urspring absetzen.