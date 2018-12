Urspring trifft erneut auf ein Team aus München

Auf das Team Urspring wartet auch am zweiten Spieltag der Hauptrunde der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) eine knifflige Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Oliver Heptner empfängt am Sonntag, 2. Dezember, die Internationale Basketballakademie München (IBAM). Sprungball in der Junge-Halle in Urspring ist um 14.30 Uhr. Während die U17 aus Urspring zum Hauptrundenauftakt bei Bayern München eine klare Niederlage kassierte, setzte sich die IBAM zu Hause gegen den Nachwuchs der Merlins Crailsheim knapp mit 62:61 durch. Die Münchener bewiesen Stehvermögen, denn sie lagen über weite Strecken des Spiels in Rückstand, zu Beginn des vierten Viertels sah es beim Stand von 36:48 nicht nach einem Sieg der Heimmannschaft aus. Doch die IBAM drehte die Partie durch ein 26:13 im letzten Abschnitt noch. Urspring wird somit auf einen Gegner treffen, der sich durch Rückschläge nicht entmutigen lässt und bis zum Schluss nicht aufgibt.