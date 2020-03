Urspring siegt in Böblingen

Das Team Urspring hat ein Nachholspiel in der Basketball-Oberliga der Männer bei den Böblingen Panthers mit 86:75 gewonnen. Nach dem ersten Viertel lag die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis 14:18 in Rückstand, entschied dann den zweiten Abschnitt mit neun Punkten Vorsprung für sich zur 36:31-Halbzeitführung. Im dritten Viertel nahm das Spiel eine erneute Wende, sodass die Böblinger nach 30 Minuten wieder die Nase vorn hatten (61:58). Im Schlussabschnitt drehten die Gäste auf, erzielten 28 Punkte und ließen nur noch 14 zu. Am Ende stand ein 86:75-Erfolg für das Team Urspring zu Buche, das seinen zweiten Platz festigte und bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Oberelchingen II heranrückte – allerdings hat der Tabellenführer ein Spiel weniger ausgetragen. Am kommenden Wochenende ist das Team Urspring spielfrei, die nächste Aufgabe in der Oberliga steht für die junge Mannschaft am Mittwoch, 11. März, an; an diesem Abend (Spielbeginn: 20 Uhr) ist Urspring beim Nachbarn BBU Ulm II zu Gast.