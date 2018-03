Urspring schlägt die Bayern

Das Team Urspring hat die Hauptrunde der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) mit einem Sieg gegen Bayern München abgeschlossen. Mit 65:62 setzte sich die Mannschaft von Trainer Oliver Heptner gegen Bayern München durch.

Team Urspring – Bayern München 65:62 (9:15, 12:17, 18:16, 26:14). - Im dritten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Saison sah es eine Halbzeit lang nicht nach einem Sieg der Heimmannschaft aus. Die Gäste aus München kauften dem Gegner mit konsequenter Verteidigung den Schneid ab, nur neun Punkte gelang Urspring im ersten Viertel. „Da haben sich die Bayern extrem verbessert gegenüber dem ersten Duell im Herbst. Damals waren sie defensiv noch nicht so stark“, sagte Urspring-Trainer Oliver Heptner. Am Spielgeschehen änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts, die Münchner bauten ihre Führung zum 32:21-Pausenstand aus. „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, haben uns beeindrucken lassen von der Körperlichkeit des Gegners.“

Spät, aber nicht zu spät gelang der U16 aus Urspring die Wende. „In der zweiten Halbzeit haben wir es umgedreht“, sagte Heptner. Offensiv lief es immer besser, die Heimmannschaft setzte die Bayern zunehmend unter Druck. Urspring erspielte sich bessere Wurfpositionen und schloss sicherer ab – beispielhaft dafür stand Mathias Groh. In der ersten Halbzeit habe der schon rund 2,03 Meter große Spieler nur einen seiner sieben oder acht Versuche verwandelt, sagte Heptner. „Da hatte er Pech im Abschluss und auch einige falsche Entscheidungen getroffen. In der zweiten Halbzeit hatte er dann keinen Fehlwurf mehr.“ Mit 21 Punkten war Groh am Ende der erfolgreichste Werfer des Spiels, hinzu kamen 15 Rebounds, womit er maßgeblich zum Umschwung beitrug.

Wiegland gibt gute Impulse

Groh war nicht der einzige, den Heptner hervorhob. Matteo Wiegland, der sich vor dem ersten Spiel der Saison einen Außenbandriss zugezogen hatte und lange ausgefallen war, komme immer besser in Schwung und habe gegen die Bayern „super Impulse“ gegeben. „Er ist wieder dran an dem Niveau und knüpft an die Leistungen in der Saisonvorbereitung an“, so der Trainer. Neben Groh und Jack Schneider (13 Punkte) war Wiegland (12) gegen München der dritte Urspring-Schüler mit zweistelliger Punktzahl.

Urspring signalisierte den Münchnern im dritten Viertel, dass es wie bis dahin nicht weiterlaufen würde. Der Rückstand verringerte sich zunächst aber kaum, doch das änderte sich im letzten Abschnitt. Da überrollte der Gastgeber die Bayern, die sich am Ende mit drei Punkten Unterschied geschlagen geben mussten.