Bei den Basketballern des Teams Ehingen Urspring sind die Liga-Zugehörigkeit sowie erste Personalfragen geklärt und auch beim Bundesliga-Nachwuchs aus Urspring sind die Trainer für die Saison 2018/19 fix. Wie bei den Steeples, bei denen Domenik Reinboth seine Zusage für die weitere Zusammenarbeit gab, machen auch die verantwortlichen Trainer der Bundesliga-Mannschaften aus Urspring weiter: Für die U16 in der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) ist auch in der kommenden Saison Oliver Heptner zuständig und für die U19 in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga Krists Plendiskis. Plendiskis ist unverändert auch Trainer der Mannschaft der TuS Urspringschule, die sich im Wesentlichen aus den NBBL-Talenten zusammensetzt, immer wieder aber auch von jungen Spielern aus dem ProA-Kader ergänzt wird. Die Urspringschule wird nach dem Abstieg aus der Regionalliga Baden-Württemberg in der kommenden Saison in der Männer-Oberliga antreten.