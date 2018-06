Urspring erreicht die Runde der letzten Acht

Die JBBL-Basketballer von Cybex Urspring haben am Sonntag das alles entscheidende Spiel gegen Ratiopharm Ulm gewonnen und damit das Viertelfinale der Play-offs erreicht.

Es sollte das erwartete Herzschlagfinale dieser hart umkämpften Serie werden. Wie in den beiden Partien zuvor starteten die Ulmer besser in das Spiel und führten nach drei Minuten mit 5:4. Doch die Antwort der Schelklinger ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem 7:0-Run eroberten sich die Hausherren die Führung. Die Ulmer nahmen eine frühe Auszeit. Dieser Spielverlauf erinnerte an die ersten beiden Spiele: Die Urspringer verloren immer wieder nach den Auszeiten der Ulmer ihren Rhythmus. Doch jetzt war Trainer Domenik Reinboth vorbereitet und nahm nach zwei schnellen Körben der Gäste ebenfalls eine Auszeit. Diese Unterbrechung nutzten die Klosterschüler und konterten mit drei schnellen Körben. So endete der erste Spielabschnitt mit einer 19:13-Führung für Urspring.

Im zweiten Viertel schaffte es die Internatsmannschaft, den Vorsprung auszubauen. Leider ließen die jungen Urspringer, neben vielen einfachen Korblegern, einige Punkte an der Freiwurflinie liegen und verspielten die Chance, mit einer hohen Führung in die Halbzeit zu gehen. So waren es am Ende des zweiten Viertels lediglich sieben Punkte Vorsprung (32:25).

Die Klosterschüler kamen besser aus der Pause und führten schnell mit 40:30. Aber wie so oft verloren sich die Schelklinger danach in Einzelaktionen und so schmolz der Vorsprung bis zum letzten Viertel auf zwei Punkte. Dadurch witterten die Ulmer ihre Chance. Sie übernahmen erst zum zweiten Mal im Spielverlauf die Führung. Bei noch fünf verbleibenden Minuten Spielzeit und einem Stand von 50:52 nahm Trainer Reinboth eine Auszeit. Die Urspringer drehten anschließend das Spiel und ließen nur noch drei Punkte der Ulmer zu. Für die Entscheidung sorgte Johannes Klughardt, der nach einem tollen Spielzug trotz Foul den Korb erzielte. Er verwandelte auch den anschließenden Freiwurf und brachte sein Team wieder mit 59:55 in Führung. Danach erspielten sich die Ulmer nur noch Notwürfe und die Urspringer angelten sich die Rebounds. Durch vier weitere Freiwürfe entschieden sie das Spiel und so siegten die Schelklinger gegen den Bundesliganachwuchs aus Ulm mit 63:55.

„Das war heute für uns ein wichtiger Sieg. Wir haben gezeigt, dass wir tollen Basketball spielen können. Besonders in der entscheidenden Phase am Ende des Spiels waren wir einfach mehr bereit für den Sieg“, resümierte Trainer Domenik Reinboth.

Jetzt trifft Urspring, wie auch im vergangenen Jahr, auf das Team aus Breitengüßbach. Die Urspringer sind zum fünften Mal in Folge unter den besten acht Teams aus Deutschlands. Nach dem Halbfinal-Aus beim Top Four in 2010 und dem Titelgewinn in 2011 scheiterte der Internatsverein in den vergangenen drei Jahren jeweils im Viertelfinale. Gegen den Titelfavoriten aus Breitengüßbach sind die Urspringer auch wieder der Außenseiter. „ Wir müssen konstanter werden und uns auf unsere Stärken konzentrieren. Das Schöne an den Play-offs ist, dass immer alles möglich ist“, zeigt sich Trainer Reinboth jedoch motiviert.

Cybex: Habrich (23 Pkt.), Kleinschroth (10), Klughardt (10), Knof, (8), Jakupi (7), Schmauder (3), Karavangelis (2), Noeres, Schlusche, Mader, Hinitschew, Nußbaumer.