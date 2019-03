Urspring beendet Serie vorzeitig

Die U16-Basketballer des Teams Urspring haben die Serie in der ersten Play-off-Runde der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) vorzeitig beendet. Mit 78:73 gelang der Mannschaft von Trainer Oliver Heptner im zweiten Spiel der zweite Sieg und der Sprung in die nächste Runde. Dort trifft Urspring auf den Nachwuchs von Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners, der sich gegen BBU Allgäu ebenfalls bereits nach zwei Spielen das Weiterkommen sicherte.

JBBL, Play-offs: Team Bonn/Rhöndorf – Team Urspring 73:78 (17:24, 16:21, 21:10, 19:23). - „Der Verlauf war ähnlich wie im ersten Spiel“, sagte Urspring-Trainer Oliver Heptner. Eine Woche zuvor hatte sein Team den Gegner zu Hause mit 76:66 geschlagen. Im ersten Spiel wie auch im zweiten in Bad Honnef hatte Urspring die ersten beiden Viertel gewonnen und das dritte verloren, um dann den letzten Abschnitt wieder für sich zu entscheiden. Unterschiede zwischen Spiel eins und zwei gab es dennoch: „In der ersten Halbzeit waren wir deutlich besser als im ersten Spiel. Das hat mir gut gefallen“, so Heptner.

Die Gäste waren gut in der Defensive, schränkten dank Louis Roth und Jonathan Diederich vor allem die Kreise von Fabian Meilands und Linus Kahlscheuer ein, Bonns Topscorer im ersten Duell. Im Angriff bot Urspring nach Worten des Trainers eine „sehr solide Leistung“ – auch wenn die Heimmannschaft Urspring Topscorer Daniel Helterhoff in der Verteidigung oft doppelte. Doch die Gäste nutzten dies aus, „weil wir den Ball besser bewegt und freie Würfe herausgespielt haben“, so Heptner. Hinzu kam, dass Helterhoff trotz verschärfter Bewachung nicht auszuschalten war – am Ende war der 1,99 Meter große Center wieder erfolgreichster Werfer seiner Mannschaft und kam auf 26 Punkte (nach 28 Punkten im ersten Spiel).

Im dritten Viertel riss im Team Urspring der Faden. Auch weil Bonn/Rhöndorf die Wende durch aggressives Spiel einzuleiten versuchte – wobei der Gegner aus Sicht von Oliver Heptner teilweise die Grenze des Erlaubten überschritt, ungeahndet von den Unparteiischen. „Mit Körperlichkeit und physischem Druck gingen die Bonner zu Werke und das hat auch geklappt“, sagte Heptner. „Bonn ging mal mit einem Punkt in Führung.“

Am Ende des dritten Viertels stand eine knappe 55:54-Führung für Urspring auf der Anzeigetafel, ehe die Gäste im Schlussabschnitt in der Defensive wieder präsenter waren und in wichtigen Phasen des Spiels trafen. Vor allem Jonathan Diederich tat sich hervor. „Er hat uns getragen“, so Heptner. Diederich (18) war nach Helterhoff der erfolgreichste Werfer der Gäste, auch Maximilian Langenfeld (12) und Timo Neunzling (11) punkteten zweistellig.

Am Ende stand ein 78:73-Sieg für Urspring und das frühe Ende der Serie, was dem Trainer sehr zupass kommt. Die Mannschaft hat am kommenden Wochenende spielfrei und mehr Zeit zur Erholung, ehe die Vorbereitung auf die nächste Play-off-Runde beginnt. Der Gegner steht bereits fest, Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners hat seine Erstrundenaufgabe ebenfalls in zwei Spielen erledigt. Der Sieger der Hauptrundengruppe 3 aus Hessen ist ein anderes Kaliber als Bonn/Rhöndorf, zudem muss das Team Urspring zunächst auswärts ran. Der erste Spieltag der zweiten Play-off-Runde ist am Wochenende 30./31. März, der genaue Termin ist noch offen.