Und plötzlich verschwindet der Briefkasten

Mit dem Ende der Postfiliale im Geschäft von Ute Wekwert an der Schelklinger Marktstraße hat die Deutsche Post AG den Postkasten vor dem Geschäftshaus abgebaut. Dabei ist die Postfiliale nur ein Haus weiter in den Blumenladen von Walter Haimerl gezogen. Der Abbau des Postkastens sei überraschend gekommen, sagte Bürgermeister Ulrich Ruckh im Technik- und Umweltausschuss auf Anfrage eines Ausschussmitglieds. Als neuer Standort für den Postkasten sei ein Platz an der vorderen Marktstraße vor dem Gebäudekomplex „Ehemaliges Notariat/Rathaus“ ausgeguckt, teilte Ruckh mit. Die Neuinstallation des Postkastens soll bis Ende August stattfinden.

Baugesuch sorgt für Ärger

Einen leichten Eklat gab es in der TA-Sitzung zwischen Bürgermeister Ulrich Ruckh und dem Fraktionschef der Freien Wähler, Michael Strobl. Zu Beginn der Sitzung wollte der Bürgermeister ein kurzfristig eingegangenes Baugesuch behandeln, mit dem Hinweis, dass ein Beschluss nicht zulässig sei, weil das Gesuch nicht in der ordnungsgemäßen Sitzungseinladung angekündigt war. Strobl sagte, er sei gegen die kurzfristige Behandlung der Angelegenheit, wodurch dies dann auch nicht stattfand.

Unter Sonstiges ergriff der Fraktionschef der Freien Wähler abermals das Wort und erinnerte an eine Bauvoranfrage für einen Eventgastronomiebau am Standort der heutigen Gaststätte „Hohler Fels“, die seiner Meinung zu ungenau geprüft worden sei. Ein Problem war der Hochwasserschutz. Das Grundstück grenzt direkt an die Ach. Das Landratsamt, sagte Strobl, hätte eine Ausnahme zugelassen. Bürgermeister Ruckh meinte, man sollte nicht mehr Probleme im Zusammenhang mit der Hochwassergefahr schaffen. Der Bürgermeister entzog dem Fraktionssprecher brüsk das Wort mit dem Hinweis, wenn er keine neuen Erkenntnisse habe, dann sei die Sache seit der damaligen Sitzung erledigt.

Die Ausschussmitglieder behandelten in der Versammlung vier Baugesuche. Dabei ging es um drei private Bauvorhaben und ein gewerbliches Gesuch. An der Ehinger Straße 28 möchte die Firma Cooper Standard eine sogenannte Zeppelinhalle abbrechen und eine Logistikhalle bauen. Diesem Gesuch wurde zugestimmt und auch einem Zweifamilienhaus mit Doppelgarage in der Frankenstraße, einem Einfamilienhaus mit Doppelcarport ebenfalls in der Frankenstraße sowie einem Doppelcarport im Schmiechener Auenweg 42.

Winterdienst wird neu geregelt

Neu geregelt werden musste der Winterdienst in Hausen ob Urspring und im oberen Schmiechtal. Aufgrund des Todes des vormaligen Winterdienstunternehmers war die Neuregelung im oberen Schmiechtal notwendig. Den Winterdienst im oberen Schmiechtal übernimmt jetzt Gerhard Müller aus Sondernach, der zuvor für Hausen ob Urspring zuständig war. Diesen Dienst in Hausen übernimmt der Mehrstetter Armin Schmauder. Für Schmauders Traktor wird ein Standort zum Unterstellen in Hausen ob Uspring gesucht. Hausens Ortsvorsteher, Gemeinderat Jürgen Glökler, lobte die frühzeitige Entscheidung und auch die Arbeit, die Gerhard Müller im Winterdienst in Hausen geleistet habe.