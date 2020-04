Ein Unbekannter hat am Dienstag in Schelkllingen ein Auto auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das Fahrzeug zwischen 4 und 13 Uhr dort.

Polizei ermittelt

Mit welchem Gegenstand der Täter die Spuren hinterlassen hat ist noch offen. Die Kratzer ziehen sich vom Heck bis zum vorderen Kotflügel. Die Polizei hat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro.