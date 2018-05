Unbekannter wirft Steine gegen Glastür

Steine hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen gegen ein Gebäude in Schelklingen geworfen, das teilt das Polizeipräsidium in Ulm mit.

Der Unbekannte warf die Steine gegen das Glas einer Türe und eines Fensters. Dabei wurden die Scheibe und die Türe an dem Gebäude in der Straße „Im Längental“ beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen dürfte der Unbekannte zwischen Montag 16 Uhr und Dienstag 11 Uhr die Tat begangen haben. Die Polizei in Schelklingen ermittelt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07394/93 38 80 zu melden.