Unbekannte zerstechen Winterreifen in Schelklingen

Bislang unbekannte Täter haben von Mittwoch auf Donnerstag zwei Reifen an einem Auto in Schelklingen beschädigt. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 7 Uhr stand nach Polizeiangaben ein Mini im Schlehenweg.

Am Fahrzeug waren Winterreifen angebracht. Die Täter zerstachen die beiden rechten Reifen. Ersten Ermittlungen nach verwendeten sie hierfür ein Messer oder einen anderen spitzen schmalen Gegenstand.

Die Polizei Schelklingen (07394/933880) ermittelt nun nach den Tätern. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf 200 Euro.