Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Schelklingen.Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, versuchten Unbekannte, die Türe zu einem Geschäft aufzuhebeln. Das Geschäft liegt in der Ehinger Straße. Die Tür war zu stabil. Deshalb gaben die Unbekannten auf.

Im Birkenweg brachen Unbekannte in derselben Nacht einen Briefkasten auf. Sie nahmen die Briefe heraus und warfen sie weg.

Hinter dem Weiher machte sich jemand an einem Roller zu schaffen. Das Kraftrad war nicht abgeschlossen. Die Täter schoben das Fahrzeug Hunderte Meter weiter. Den Roller kurzzuschließen misslang den Dieben. Sie ließen das Fahrzeug einfach liegen.

Die Polizei in Schelklingen (Telefon 07394/933880) ermittelt jetzt und prüft, ob die Taten zusammenhängen. Auch mit anderen Taten in derselben Nacht.