Unbekannte klauen Autos und Anhänger

Unbekannte haben in Schelklingen Autos und Anhänger gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Täter im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, auf ein Gelände in der Industriestraße gelangt. Zwei ältere blaue Jeeps und ein Skoda Oktavia standen dort in einer Lagerhalle; alle Fahrzeuge waren nicht zugelassen. Wie die Einbrecher in die Halle gelangten, ist der Polizei noch nicht bekannt. Aus der Halle entwendeten sie diese drei Fahrzeuge. Auch einen Pkw-Anhänger nahmen sie mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Schelklingen (Telefon 07394/933880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas von dem Einbruch oder dem Abtransport der Fahrzeuge bemerkt haben.

Firmen, Geschäfte und Vereinsheime seien immer wieder das Ziel von Einbrechern, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Weitere Tipps zum Einbruchschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch und beraten vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.