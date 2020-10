Unbekannte sind Donnerstagnacht nach Angaben der Polizei in zwei Kindergärten in Schelklingen und Blaubeuren eingedrungen und haben Bargeld gestohlen. Die Taten haben laut Polizei zwischen Mittwoch 21 Uhr und Donnerstag 7 Uhr stattgefunden. Die Unbekannten hebelten eine Tür an einem Kindergarten in Schelklingen auf. Im Innern entdeckten sie einen Tresor, den sie ebenfalls aufhebelten.

Bargeld mitgenommen

Im Tresor fanden sie Bargeld, das sie mitnahmen. Im gleichen Zeitraum verschafften sich Einbrecher Zutritt in eine Kindertagesstätte in Blaubeuren. Im Innern durchwühlten sie in mehreren Räumen die Schränke. Auch hier fanden sie Bargeld und flüchteten damit unerkannt. Die Polizei prüft nun, inwieweit die Einbrüche im Zusammenhang stehen.