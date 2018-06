Ulrich Ruckh springt beim Musikerball in die Bresche

Anstatt keinen Büttenredner vorweisen zu können, konnte der Musikerball in Schelklingen überraschend mit zwei Büttenrednern glänzen. Der traditionelle Siebenschläfer hatte im Vorjahr seine mögliche Abwesenheit angekündigt. Das ermunterte Bürgermeister Ulrich Ruckh in diese Bresche zu springen. Für ihn wurde der Fasnetsruf „Bürger – Meister“ gerufen. Das Stadtoberhaupt hielt zur großen Freude der Besucher im sehr gut gefüllten Musikerheim noch einmal seine Rede von der Ausgrabung (wir berichteten) und bekam sofort eine Einladung für 2019.

In der Ausgrabungsrede nahm Ruckh die Bundestagswahl und das Warten auf die Regierungsbildung aufs Korn und gelangte zur Quintessenz, dass vielleicht der pünktlich erscheinende Sirgho bei der nächsten Wahl die Stimme bekommen sollte. Der Siebenschläfer wollte pausieren, weil er in der Stadtpolitik nichts Kritikwürdiges fand. Aber andere Merkwürdigkeiten taten sich auf, die er zu Papier brachte und deshalb doch in die Bütt stieg. Zunftmitglieder sollten die Geschichte zu ihrem Häs eigentlich kennen, mahnte der Siebenschläfer, und nicht nur Party und Rausch in den Vordergrund stellen. „Drom, liebe Maskaträger, schwätz i euch ens Gwissa, a bissle en Background von der Zunft sollt ma scho wissa.“ Der Siebenschläfer wünscht sich auch, dass die Allgemeinheit an den närrischen „Feiertagen“ verkleidet ist. „Denn amol andersch sei, so isch es eba, setzt neue Akzente en onserm Leba.“

Der Siebenschläfer schalt die Verwendung von K.o.-Tropfen, so etwas sei kein Spaß, sondern die Tat von Kriminellen. „Denn wer so unterwegs isch, ghört et zu de Narra, der ghört weggsperrt, der hot en Dachschada, sprich en Sparra.“ Der Siebenschläfer beklagt das Gasthaussterben in Schelklingen. Dabei kennt man hier schon das Ladensterben. Es schade Einheimischen und Touristen. „Aber a Stadt lebt jo, do drüber wisset ihr jo Bescheid, vom Zusammasitza, Schwätza ond dr Geselligkeit.“ Richtig gut gefallen dem Siebenschläfer die Fake-Blitzer in Schmiechen: „I dät saga, des isch dui Schau oder andersch ausdrückt: ‚Genial, wia d’Sau‘.“ Vielleicht würden in Schelklingen auch ein paar Papp-Fake-Politessen ausreichen, überlegte der Siebenschläfer (Günther Leichtle). Auch für seinen Vorredner hatte er etwas gereimt: „An dr Ausgrabung hat er als Redner fungiert ond mit verbale Kunststückla phänomenal hantiert.“

Für weitere Höhepunkte im umfangreichen Programm war gesorgt. Einmärsche im Musikerheim unternahmen die Narrenzunft Waldhutzla, die Schelklinger Narrenzunft Häfele Hoi und die Brassband. Die Showtanzgruppe der Waldhutzla führte im weiteren Verlauf des Abends einen Tanz mit Schwarzlichteinsatz vor. Marlenes Tanzmädels schlüpften in diesem Jahr in Nonnenkleider und tanzten auf „I will follow him“. Aus dem Musikverein heraus bildeten sich zwei Gruppen, die für Programmpunkte sorgten. Die „Flötenmädels“ aus der Hauptkapelle traten als Synchronschwimmerinnen auf, die sich akrobatisch mächtig ins Zeug legten. Ruhig angehen ließen es die Musiker beim „Männersketch“ auf einer Herrentoilette – bis die Putzfrau (Dirigent Volker Frank) auftauchte.

Das Motto des Musikerballs lautete heuer „Dschungelbuch“. Musikvereinschef Wolfgang Bierer moderierte in Giraffenkostüm und kündigte den Safariteilnehmern und Herden aus Tigern, Elefanten, Zebras und anderem Getier die Auftritte an. Für Partymusik sorgte DJ Kev.