Ulrich Rausch bleibt Betriebsrat

Der neue Betriebstrat des Zementwerks von Heidelberg Cement in Schelkingen hat sich am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung zuammengefunden. Der Rat war in der vergangenen Woche neugewählt worden.

Der alte und neue Betriebsratsvorsitzende heißt Ulrich Rauscher aus Hausen. Auch sein bisheriger Stellvertreter Daniel Gumpp aus Blaubeuren wurde im Amt bestätigt. Weitere Mitglieder sind Bettina Kley aus Justingen als Schriftführerin, Uwe Müller aus Schelklingen und Florian Dreß aus Laichingen.

Neu dem Gremium gehören Olaf Burkert aus Ulm und Tim Benkert aus Ehingen-Briel an. Ulrich Rauscher und Bettina Kley werden zudem als Vertreter des Zementwerkes Schelklingen in den Gesamtbetriebsrat der Heidelberg Cement AG entsandt.