Ulm dreht Spiel gegen Urspring

In der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) hat das Team Urspring eine vorgezogene Partie des elften Spieltages der Hauptrunde 4 gegen Ulm verloren. Mit 85:69 setzten sich die Gäste im Derby durch.

NBBL, Hauptrunde: Team Urspring – Ratiopharm Ulm 69:85 (14:14, 25:17, 12:23, 18:31). - Auf der Zielgeraden der Hauptrunde zumindest eines der vier Top-Teams der Gruppe knacken, diesen Wunsch hatte Urspring-Trainer Krists Plendiskis vor wenigen Tagen geäußert. Gegen den Nachbarn Ulm sah es eine Halbzeit lang danach aus, als ob dies im Derby gegen den Tabellendritten gelingen würde. Nach ausgeglichenem ersten Viertel legte Urspring im zweiten Abschnitt in der Offensive zu, setzte sich leicht ab und führte zur Halbzeit mit 39:31. Die Hoffnung auf den fünften Saisonsieg im elften Spiel wuchs. Doch die Gäste, die nur mit acht Spielern angetreten waren und somit eine kleine Rotation hatten, drehten nach der Pause den Spieß um. Ulm ließ in der Defensive weniger zu , traf im Angriff häufiger und übernahm die Führung. Doch war beim Stand von 54:51 nach 30 Minuten noch alles offen. Der Tabellendritte ließ aber nicht mehr locker, während Ursprings Verteidigung oft keinen richtigen Zugriff mehr fand. 31 Ulmer Punkte allein im Schlussabschnitt führten zum am Ende deutlichen Erfolg der Gäste. Latrell Großkopf und Zachary Ensminger waren mit jeweils 21 Punkten die Topscorer in dem Derby, erfolgreichste Werfer beim Team Urspring waren Dejan Puhali (17 Punkte), Lucas Loth (16) und Kevin Strangmeyer (15). Mit entscheidend für den Umschwung und den Ulmer Sieg waren die Rebound-Überlegenheit der Gäste (44 gegenüber 29 von Urspring) sowie die deutlich höhere Zahl an Ballverlusten beim Team Urspring (20 gegenüber elf von Ulm).