U16 an Ostern nicht nach Italien

Die Corona-Epidemie in Italien hat auch Folgen für die Jugendbasketballer aus Urspring. Das Team Urspring hätte wie in den vergangenen Jahren in den Osterferien an einem U16-Turnier im norditalienischen Varese teilgenommen, doch 2020 wird daraus nichts, das Turnier wurde bereits abgesagt – was der Veranstalter den eingeladenen Vereinen in einer ausführlichen E-Mail mitgeteilt hat. Die Lombardei, in der Varese liegt, zählt zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Regionen Italiens. Ursprings U16-Trainer Oliver Heptner hat deshalb Verständnis für die Turnierabsage: „Das ist absolut nachvollziehbar.“ Gleichwohl bedauert Heptner, dass seine jungen Spieler dadurch um die Teilnahme an einem sportlich hochkarätig besetzten Turnier gebracht werden. „Das ist ein tolles Event, bei dem die Jungs die Chance haben, zum Ende der Saison nochmal einen Schritt nach vorn zu machen.“ Für Heptner stellt sich nun die Frage nach einem Alternativprogramm an Ostern. Ideal wäre aus seiner Sicht ein anderes internationales Turnier, doch sei das Ausland angesichts der Coronaausbreitung in Europa derzeit „nicht realistisch“. Eventuell biete sich dann für die Pfingstferien die Möglichkeit, ein Turnier zu spielen, so Heptner. Nachgedacht wird daher für Ostern über ein internes Trainingscamp in Urspring oder ein Trainingslager im Allgäu, das Ursprings U16 bereits vor der Saison absolviert hatte und das laut Heptner bei allen Beteiligten sehr gut ankam. Während das U16-Turnier in Varese abgesagt wurde, ist die Austragung des U18-Wettbewerbs in Lissone, an dem das NBBL-Team aus Urspring teilnehmen will, noch offen. Weil auch Lissone in der Lombardei und unweit von Mailand liegt, geht man in Urspring aber davon aus, dass dieses Turnier ebenfalls abgesagt wird. (aw)