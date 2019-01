TuS Urspringschule siegt weiter

Die Mannschaft der TuS Urspringschule hat ihren Aufwärtstrend in der Basketball-Oberliga Württemberg auch im Derby bei der „Zweiten“ der TSG Söflingen fortgesetzt. Die Urspringschule setzte sich in dem Nachbarschaftsduell mit 75:64 durch. Die mit nur sieben Spielern angetretenen Gäste erwischten den besseren Start und lagen nach dem ersten Viertel deutlich mit 22:12 vorn. Der Vorsprung wuchs im zweiten Abschnitt leicht zum Pausenstand von 39:26. Nach dem Seitenwechsel riss der Faden, die Söflinger ließen im dritten Viertel nur zwölf Punkte des Gegners zu, trafen selbst regelmäßig und so ging es mit einem Gleichstand (51:51) in den Schlussabschnitt. Die Urspringschule fing sich wieder und sicherte sich mit dem mit 24:13 gewonnenen vierten Viertel den Sieg. Die meisten Punkte für die Gäste erzielten Lucas Loth (22), Dejan Puhali (15), Franklyn Aunitz und Kevin Strangmeyer (13). Ihr nächstes Spiel bestreitet die TuS Urspringschule am Sonntag, 3. Februar, 17.30 Uhr, zu Hause in der Junge-Halle in Urspring gegen den Tabellenzweiten Zuffenhausen.