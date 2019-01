TuS Urspringschule überrascht den Spitzenreiter

Der TuS Urspringschule ist in der Basketball-Oberliga der Männer ein Coup gelungen. Die junge Mannschaft setzte sich beim bisherigen Spitzenreiter PKF Titans Stuttgart mit 74:66 durch.

Das Team von Trainer Krists Plendiskis überzeugte im ersten Viertel in der Defensive und in der Offensive und führte nach zehn Minuten mit 23:13. Im zweiten Abschnitt schlug der Tabellenführer zurück und so hieß es zur Halbzeit 36:36. In der zweiten Halbzeit schien die Begegnung zugunsten der Stuttgarter zu kippen, die auch das dritte Viertel für sich entschieden und zehn Minuten vor Schluss mit 56:51 vorn lagen. Im letzten Viertel ließ die Urspringschule dann kaum noch etwas zu, bog das Spiel um und kam zu einem nicht unbedingt erwarteten Erfolg. Erfolgreichste TuS-Spieler waren Franklyn Aunitz (21), Jonathan Diederich (15), Mathias Groh (14) und Tim Martinez (13).

Die nächste Aufgabe wartet auf den Oberligisten aus der Urspringschule am Samstag, 19. Januar, 17 Uhr, zu Hause gegen den BSG Vaihingen-Sachsenheim.