TSV will Sportler und Sportarten bündeln

Beim TSV Schelklingen haben die Mitglieder ein Jahr nach der Amtseinführung des länger gesuchten neuen Vorstandes wieder gewählt. Sie bestätigten den neuen Vorstand, der damit wieder in den Turnus von Teilwahlen gelangt ist, so dass im nächsten Jahr die Ausschussmitglieder auf zwei Jahre zu wählen sind.

Maik Bade macht als Chef des Vereins weiter und auch Vize Hans-Dieter Mauth ließ sich in seinem Amt bestätigen. Der bisherige zweite Stellvertreter Hermann Fuchs wechselt auf den Posten des Kassiers, weil Conny Eisele nach 24 Jahren die Aufgabe abgibt. Ebenfalls bestätigt wurde die nicht anwesende Schriftführerin Monika Naumann. Neue Kassenprüfer sind jetzt Conny Eisele und Wilfried Knieß, die Hans Dubb und Joachim Langmesser ablösen.

Jugendabteilung aufbauen

Ziel sei es eine Jugendabteilung aufzubauen, um Sportler und Sportarten im Bündel zu organisieren, deutete Fuchs an. In der bestehenden Kooperation mit dem Musikverein werden die Marktstraßenhockete im Juli und das Hohle-Fels-Fest im September ausgerichtet. Der Wunsch nach Sanitäranlagen am „Hohle Fels“ wurde geäußert. Mit dem Musikverein war das Konzert von „Viera Blech“ ausgerichtet worden, wobei der Erlös hätte höher sein dürfen. Mit dem Kassenbericht war aber doch ein unterer vierstelliger Jahresgewinn verbunden. 1400 Euro waren für den Ehrungsabend ausgegeben worden. Getilgt wurden 1200 Euro eines Brauereidarlehens, das heuer vollends abgelöst wird. 640 Mitglieder, die dem Verein 25 000 Euro an Beiträgen einbringen, hat der TSV, wobei die Tendenz sinkend ist, erklärte Hermann Fuchs, der sich mit Maik Bade beim Vortrag der Formalien abwechselte. „Über eine Stärkung muss nachgedacht werden“, fügte Fuchs hinzu.

Fünf Männern wurde in der Totenehrung gedacht, darunter dem ehemaligen Oberturnwart Gerhard Liebisch und dem Gründer, langjährigen Abteilungsleiter und bis zuletzt Abteilungskassier und aktiver Spieler der Tischtennisabteilung, Berthold Stetter.

Verwaltung auf Vordermann bringen

Erstmals nach langer Zeit gab es 2017 einen Ehrungsabend. Urkunden wurden nicht nachgereicht, betonte Fuchs. Eine Ehrung langjähriger Mitglieder gehört nicht zur Hauptversammlung am Freitagabend in der Sportheimgaststätte. Die Mitgliederverwaltung wird derzeit noch auf Vordermann gebracht. Es erging die Bitte, Adress- und Namensänderungen immer auch dem TSV mitzuteilen. Fuchs erinnerte an den Preis von Marlene Duschler-König für ihr montägliches Sportangebot für Herzerkrankte. Es sei auch wichtig, der Handy-Generation etwas anzubieten, weil Sport eine gute Stimmung und Kameradschaft schafft, erklärte Vize-Bürgermeister Jürgen Haas bei der Leitung der Entlastung. Als Schulleiter wäre er für eine Kooperation mit dem TSV auch zu haben. Der Gemeinderat sei dran, was Sanierung oder Neubau der Stadthalle und Verbesserungen beim „Hohle Fels“ anbelangt. „Ein Dixie-Klo für Touristen aus der ganzen Welt geht nicht“, sagte Haas.

Satzung dem Sprachgebrauch anpassen

Die Satzung wurde geändert und dem heutigen Sprachgebrauch angepasst. Worte, wie körperliche und seelische Ertüchtigung, Leibesübungen und Unterwerfung des Mitglieds unter das Vereinsziel wurden ersetzt. Änderungen bedurfte es auch bei den Abteilungen, weil der aktive Fußball längst im Unterverein FV Schelklingen-Hausen organisiert ist und die Volleyballabteilung in der Satzung von 1975 nicht darin war. Den 1975 existierenden „Technischen Ausschuss“ gibt es nicht mehr. Vorsorglich wurde die Möglichkeit einer Aufnahmegebühr in die Satzung geschrieben, welches derzeit aber nicht erhoben wird.

Aus den TSV-Abteilungen

Fußball-AH: Sportliche und kameradschaftliche Aktivitäten prägen diese Abteilung mit 49 Mitgliedern. Die Versuche für ein erstes Kleinfeldturnier und ein zweites Hallenturnier scheiterten mangels Anmeldungen. Judo: Das 40-jährige Bestehen wurde gefeiert. 80 Judoka gibt es in Schelklingen, wobei Leila Latroch (U15) und Robin Becker (U12) herausragten. Leichtathletik: Sehr gute Ergebnisse konnte Übungsleiterin und Sportlerin Nadine Rötzer erzielen. Skiclub: Im Anfängerkurs machten 36 Kinder und sechs Erwachsene mit. Skiausflüge kamen gut an. Weiterhin wird Skigymnastik angeboten. Weitere Skilehrer konnten gewonnen werden. Tischtennis: Die Damen erreichten Platz 3 in der Bezirksliga, die Herren Platz 5 in der Kreisliga B, wobei der Tod von Stammspieler Berthold Stetter die Zukunft der Mannschaft „nicht rosig“ aussehen lässt. Kinder- und Jugendspieler entwickeln sich gut. Zwei neue Trainer in spe sind vorhanden. Kinderturnen: Gesucht wird eine neue Betreuerin, gar ein Leitungsteam für das Eltern-Kind- und das Vorschulturnen. Turnen: Aus der Abteilung wird die Vorstellung des Vereins im örtlichen Mitteilungsblatt begrüßt, wo unter anderem die Jedermänner, Frauen-Sportgruppen, gemischte Gruppe mit Fotos vorgestellt wurden. Volleyball: 20 Spielerinnen und Spieler zwischen 20 und 60 Jahren gehören zur Abteilung, darunter auch eritreische Flüchtlinge. Kursangebot: Wirbelsäulengymnastik, Herzsport mit Diabetes-Reha-Sport, „Piloxing und Step“, Turnen für Ältere „60 plus“. Sämtliche Kurse werden 2018 wieder angeboten.