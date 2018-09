Fast zehn Jahre lang war die Schelklinger Postagentur in den Räumlichkeiten von Ute Wekwerts Tabak- und Zeitschriftengeschäft am Marktplatz untergebracht. Seit diesem Sommer ist Schluss mit der Post und so hat die Schelklinger Künstlerin die Gelegenheit genutzt, einen Teil ihrer Galerie in ihrem Ladengeschäft unterzubringen.

Gleichzeitig setzt Wekwert gemeinsam mit Heidi Knieß (rechts) und Brigitte Buck-Jäger auf Produkte aus der Region und hat das Geschäft in einen Treffpunkt für Jung und Alt am Marktplatz umgewandelt. Am Donnerstag, 6. September, wird ab 17 Uhr am Marktplatz mit Sekt und regionalen Köstlichkeiten Eröffnung gefeiert.

