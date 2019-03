Überraschend ist der Schulsozialarbeiter Bernd Reiß gestorben. Er wurde nur 58 Jahre alt. Die Beerdigung fand am Fasnetsdienstag auf dem Tübinger Bergfriedhof statt. Schulleiter Jürgen Haas, Lehrer aus dem Kollegium und der Leiter des St. Koradihauses Roland Zeller, der auch eine Grabrede hielt, nahmen teil. Bernd Reiß war Mitarbeiter des St. Konradihauses. Die Jugendhilfeeinrichtung trat als Dienstleister gegenüber der Stadt Schelklingen als Schulträger auf, indem sie den Schulsozialarbeiter an die Schelklinger Grund- und Werkrealschule abstellte. Zum Aufgabenfeld gehörten auch die Grundschulen Schmiechen und Justingen/Ingstetten. Die Stadtverwaltung und der Elternbeirat ließen am Grab Blumengebinde niederlegen.

Im Jahr 1999 hatte Bernd Reiß begonnen, im St. Konradihaus zu arbeiten. Später trat er aus gesundheitlichen Gründen kürzer. An der Schule konnte er die Stelle als Schulsozialarbeiter antreten, die im Laufe der wenigen Jahre von 50 auf 60 Prozent Arbeitszeit erhöht wurde. Bernd Reiß erlangte durch Schülerprojekten mit Aktivitäten im Städtle und Ausflügen zum „Hohle Fels“ über die Medien Bekanntheit in der Bevölkerung. Seine Hauptaufgabe an den Schulen bestand aber in der Beratung von Eltern und psychologischen Betreuung von Schülern. Bernd Reiß fungierte auch als Streitschlichter und bildete Schüler zu Streitschlichtern aus, um Meinungsverschiedenheiten im Klassenraum und auf dem Schulhof rasch beilegen zu können.

Bernd Reiß hatte sich an der Schelklinger Schule ins Wochenende verabschiedet, war aber am Montag vergangener Woche nicht mehr zurückgekehrt. Er hatte stets für jeden ein freundliches Lächeln übrig und wird den Schülern auch durch seinen kleinen Hund, den er zu Ausflügen mitbrachte, in Erinnerung bleiben. In der Schelklinger Schule war eine Trauerecke eingerichtet worden, wo Schüler letzte Grüße an den Verstorbenen ablegen konnten, die nun an die Witwe übergeben wurden. Bernd Reiß hatte selbst keine Kinder. „Er wird eine Lücke hinterlassen“, sagt Schulleiter Jürgen Haas.