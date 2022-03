Therapie, die Spaß macht

In fast jedem dritten Haushalt in Deutschland gibt es eine Spielekonsole. Die allermeisten stehen in Wohn- oder Kinderzimmern und sorgen dort für Spaß und Ablenkung. In einem Pflegeheim vermutet man sie eher nicht. Doch auch im Seniorenzentrum Schelklingen gibt es seit rund zwei Wochen eine Spielekonsole, die für das digitale Gesundheitstraining genutzt wird.

Das Gerät nennt sich Memore Care und wurde speziell für Seniorinnen und Senioren in Pflegeeinrichtungen entwickelt. Es kommt ohne Controller aus und trainiert gezielt die körperliche und geistige Gesundheit der Bewohner.

Damit dies klappt, ist das Gerät intuitiv rein über Gesten zu bedienen. So kann beispielsweise das Spiel mit Hilfe von Handzeichen ausgewählt werden. Möglich sind aktuell sechs verschiedene Spiele. Die Senioren haben inzwischen ihre Favoriten. Dazu gehören das Tanzen, die Sonntagsfahrt auf einem Motorrad und Karaoke.

Bewohner sind begeistert

Die Bewohner sind von ihrer neuen Beschäftigungsmöglichkeit sehr begeistert. Sie freuen sich auf das wöchentliche Training und sind während der Übungseinheit mit Feuereifer dabei. Besonders gern fahren sie Motorrad. Dieses Spiel fördert die Motorik und das Erinnerungsvermögen. Die Spieler steuern ihr Motorrad mit kleinen Seitwärtsbewegungen des Oberkörpers über eine mehr oder weniger stark befahrene Autobahn. Sie müssen Autos und Absperrungen umfahren, möglichst die Spur halten und am Ende ihrer Fahrt noch wissen, was das Ziel war, um die richtige Ausfahrt nehmen zu können.

Auch beim Tanzen sind sie mit großer Begeisterung dabei. „Es ist echt schön zu sehen, wie auch Bewohner, die körperlich eingeschränkt sind, mitmachen können. Manche können kaum noch laufen, aber beim Tanzen machen sie dann im Rollstuhl mit ihren Füßen mit und haben großen Spaß daran“ sagt Betreuungskraft Fikreta Niemand, die die Bewohner auch während der einzelnen Spiele unterstützt und motiviert.

Studien bestätigen Nutzen

Wissenschaftliche Studien haben den therapeutischen Nutzen nachgewiesen, so dass die Memorebox als Medizinprodukt zertifiziert wurde. Der Hersteller gibt an, dass sich unter anderem signifikante Verbesserungen im Bereich der kognitiven Fähigkeiten, des Erinnerungsvermögens und der Standfestigkeit der Bewohner feststellen ließen. Deshalb hat die AOK Ulm-Biberach das Projekt unterstützt und dem Seniorenzentrum Schelklingen als Piloteinrichtung der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis die Spielekonsole finanziert. Bewährt sie sich, soll sie auch in den weiteren Seniorenzentren des Unternehmens eingesetzt werden.