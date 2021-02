Testergebnisse bringen Erleichterung im St. Konradihaus

Erleichterung haben die Ergebnisse der zweiten Reihentestung durch das Gesundheitsamt im St. Konradihaus gebracht, die die Einrichtung am Dienstagnachmittag erhielt.

Das Infektionsgeschehen habe sich demnach nicht weiter im St. Konradihaus ausgebreitet, wie Direktor Martin Webers erleichtert mitteilt. Lediglich drei Jugendliche seien weiterhin positiv getestet worden. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Unter Lehrern, Erziehern und allen weiteren Mitarbeitern des Konradihauses gibt es keinen positiven Befund.

„Ich freue mich, dass das Gesundheitsamt sowohl die Ausbildungsbetriebe als auch die Schule für unsere Jugendlichen ab Mittwoch wieder geöffnet hat,“ teilt Webers mit. Der Hofladen, der zu keiner Zeit unter Quarantäne stand, bleibt ebenfalls weiterhin geöffnet.

Auch Quäntchen Glück

Webers führt die rasche Eingrenzung des Corona-Geschehens in der Jugendhilfeeinrichtung zunächst auf das von allen Mitarbeitenden und den Jugendlichen umgesetzte Hygienekonzept zurück.

„Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter und vor allem auf unsere Jugendlichen, die sich so verantwortungsbewusst verhalten. Wir wissen alle, dass wir als Einrichtung in einer kleinen Gemeinde leben. Und ich freue mich auch über die große Akzeptanz in unserer Stadt.“ Ebenso, so räumt Webers ein, gehöre ein Quäntchen Glück dazu, dass das mutierte Virus in der Nachbarschaft vor der Absperrung der Arbeiterunterkunft nicht auf die Jugendhilfeeinrichtung übergesprungen zu sein scheint.

„Wir bleiben vorsichtig“, betont Webers. Sämtliche Mitarbeitenden im Hofladen werden täglich vor Dienstbeginn per Schnelltest auf Corona überprüft. Die Stiftung trage hierfür ebenso die Kosten wie für einen weiteren Schnelltest an allen Jugendlichen am kommenden Montag.