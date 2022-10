Tennisabteilung des TSV Schmiechen stiftet Defibrillator

Einer anderweitig nicht benötigten Rücklage der Tennisabteilung des TSV Schmiechen ist es zu verdanken, dass jetzt ein im Bedarfsfall lebensrettender Defiibrillator am Eingang zur Mehrzweckhalle Schmiechen angebracht ist. Am Dienstagnachmittag übergaben Heinz Zeiher, stellvertretender Leiter der Tennisabtelung, und Rettungssanitäter Horst Klingberg das Gerät an die Ortsverwaltung.

Als sich bei der Neustrukturierung des Sportvereins herausstellte, dass Geld aus der von der Tennisabteilung gebildeten Rücklage zur Verfügung stand, war Abteilungleiter Heinz Zeiher klar, wofür es verwendet werden sollte. Die Beschaffung eines Defibrillators war ihm seit längerem ein nun finanzierbares Anliegen. In Absprache mit Orsvsteherin Kerstin Scheible ergab sich der Eingang zur Mehrzweckhalle als geeigneter Ort zur Bereitstellung für die Bevölkerung.

Zur Beschaffung eines der von der Björn-Steiger-Stiftung angebotenen Geräte setzte sich Heinz Zeiher mit dem Schelklinger Ortsverein des Roten Kreuzes in Verbindung. Umgehend besorgte dessen Vorsitzender Horst Klingbeil das lebensrettende Gerät. Als ausgebildeter Rettungssanitäter ist er mit der Verwendung von Defibrillatoren vertraut. Für ihn kam ein AED in Frage. Die Abkürzung steht für „Automatisierter Externer Defibrillator“, ein medizinisches Gerät. das anhand des bei einer vom Herzstillstand bedrohten Person automatisch aufgezeichneen EKG analysiert, ob ein defibrillierbarer Rhythmus gegeben ist, und Störungen durch Stromstöße behebt.

Jetzt steht die Schulung von Personen an, die den Defibrillator im Notfall umgehend einzusetzen wissen. Heinz Zeiher lädt von den örtlichen Vereinen zu benennende Vertreter ein, sich zu bestimmten Terminen mit der für Laien leicht verständlichen Anwendung des Gerätes vertraut zu machen. Horst Klingbeil hält die Wand an der Außenseite des Zugangs zur Sporthalle für den geeigneten Anbringungsort. Er wird die in bestimmten Zeitabständen notwendige Wartung sicher stellen.