Telefonbetrüger machen Beute in Schelklingen

Wie die Polizei mitteilt hat ein Schockanruf am Dienstag einen Senior aus dem Raum Schelklingen um sein Erspartes gebracht. Die Polizei rät allen Bürgern im Alb-Donau-Kreis zu erhöhter Vorsicht.

Zur Mittagszeit klingelte das Telefon bei dem Senior. Eine Frau gab sich als Ärztin der Universitätsklinik Ulm aus. Sein Sohn würde sich derzeit dort in Behandlung befinden. Nur ein Medikament aus der Schweiz könne sein Leben retten. Das Gespräch wurde dann an einen vermeintlichen Professor weiter gegeben. Dieser bestätigte, dass man das Medikament aus der Schweiz bekommen könnte. Das müsste man jedoch sofort bezahlen. Der geschockte Senior willigte schließlich ein. Einem Kurier übergab er im Laufe des Nachmittags Bargeld, Münzen und Schmuck. Nachdem der Senior weiter nicht von den Ärzten hörte, kontaktierte er seinen Sohn. Der informierte dann die Polizei. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen,

Die Polizei empfiehlt: Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Anrufern, vor allem, wenn bestimmte Forderungen des Anrufers gestellt werden. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Betrüger wählen ihre Opfer häufig anhand des Vornamens aus dem Telefonbuch aus. Daraus können sie oftmals Rückschlüsse auf das Alter ziehen. Senioren werden bevorzugt übers Ohr gehauen. Überlegen Sie sich also, ob sie zumindest ihren Vornamen löschen oder abkürzen lassen.

Werden Sie angerufen, stellen Sie gezielte Fragen an den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen. Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer. Achtung: Betrüger können diese Nummern auch fälschen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter. Legen Sie den Hörer auf, wenn ihnen etwas merkwürdig erscheint. Sprechen Sie nicht am Telefon über ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion.