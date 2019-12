Team Urspring verliert Spitzenspiel

In der Basketball-Oberliga der Männer hat das Team Urspring nach neun Siegen erstmals in dieser Saison den Kürzeren gezogen. Das Spitzenspiel bei den Elchinger Scanplus Baskets II ging mit 76:83 verloren. Dadurch tauschten beide Mannschaften in der Tabelle die Plätze, Elchingen ist nun Spitzenreiter vor Urspring.

Die Gäste hatten den besseren Start erwischt und lagen nach dem ersten Viertel 22:17 vorn. Auch im zweiten Abschnitt behauptete das aus NBBL-Talenten bestehende Team Urspring seine Führung, zur Halbzeit stand es 37:34 für die Gäste. Dann drehten die Elchinger auf, entschieden das dritte Viertel mit 24:13 für sich und gingen mit einer Acht-Punkte-Führung (58:50) in den Schlussabschnitt.

Die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis gab sich nicht geschlagen und versuchte, dem Spiel eine erneute Wende zu geben. Urspring erzielte zwar 26 Punkte im letzten Viertel und entschied diesen Abschnitt auch knapp für sich, doch auch die Elchinger waren in der Offensive erfolgreich, erzielten weitere 25 Punkte und entschieden das Spitzenspiel am Ende mit 83:76 für sich. Erfolgreichste Punktesammler für das Team Urspring waren Tim Martinez (19), Herman Melashych (17), Bruno Albrecht (14) und Mathias Groh (12).