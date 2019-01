Tödlicher Unfall im Schelklinger Zementwerk: Arbeiter stürzt 30 Meter tief

Im Schelklinger Zementwerk ist es erneut zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen: Ein 65 Jahre alter Arbeiter kam dabei ums Leben. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Montagmittag auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Wie das Unternehmen HeidelbergCement am Nachmittag mitteilt, handelt es sich bei dem 65-Jährigen um einen Fremdfirmenmitarbeiter eines Subunternehmens eines deutschen Anlagenbauers. Dieser sei gegen 9.30 Uhr bei Revisionsarbeiten an den Klinkerförderbändern auf einem der Klinkersilos rund 30 Meter in das Klinkersilo gefallen - „trotz Absperrung und Brüstung“, schreibt das Unternehmen.

Wir werden als Unternehmen und am Standort alles dafür tun, dass sich ein solcher Unfall niemals wiederholen wird. Stephan Wehning, Werkleiter

Die Werkfeuerwehr, die Feuerwehr Schelklingen sowie die Höhenrettung Ulm seien unverzüglich vor Ort gewesen, um die Rettung einzuleiten. Sie konnten aber nur noch den Tod des Arbeiters feststellen.

„Unser tiefes Mitgefühl gilt in diesem Moment den Angehörigen. Mit einer Gedenkminute haben wir dem Verstorbenen auf der Baustelle gedacht. Wir sind betroffen und erschüttert, dass es auf unserem Werksgelände erneut zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen ist.“, wird Stephan Wehning, Werkleiter von HeidelbergCement, in der Mitteilung zitiert.

Klärung der Ursache abwarten

„Unsere oberste Priorität ist es, dass alle Mitarbeiter, Lieferanten und Besucher in unseren Werken absolut sicher sind. In Zusammenarbeit mit der sofort hinzugezogenen Staatsanwaltschaft und der Berufsgenossenschaft wird jetzt die endgültige Klärung der Ursache abzuwarten sein“, so Wehning weiter: „Wir werden als Unternehmen und am Standort alles dafür tun, dass sich ein solcher Unfall niemals wiederholen wird.“

Bereits im September des vergangenen Jahres kamen bei einem Betriebsunfall auf dem Gelände von HeidelbergCement zwei Arbeiter ums Leben. Ein Gerüst in einem 40 Meter hohen Silo stürzte in sich zusammen. Nach Unternehmensangaben hatten sich zum Zeitpunkt des Unglücks sechs Arbeiter auf dem Gerüst befunden, die dabei waren, das Silo feuerfest zu machen.

Anfang September sind zwei Arbeiter eines Schelklinger Zementwerks beim Einsturz eines Gerüsts ums Leben gekommen. Die Polizei konnte nun mit einem Sachverständigen den Unfallort betreten.

Ein 40 Jahre alter Mitarbeiter starb nach einem Sturz aus 30 bis 40 Metern Höhe. Ein 20-Jähriger stürzte aus etwa zehn Metern in die Tiefe und erlag später seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die vier Männer, die ganz oben waren, konnten sich gerade noch retten. Einer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die genaue Einsturzursache ist noch unklar. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, die Auswertung steht noch aus.

Weitere Informationen folgen.