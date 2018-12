20 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 18 Jahren haben sich auf ihren Einsatz als Sternsinger vorbereitet. Die Sternsinger aus Hütten und Mehrstetten trafen sich vor der Kirche in Gundershofen,

Im Pfarrhaus in Gundershofen erfuhren sie vieles über das Land Peru, und vor allem über das Leben von Kindern mit einem Handicap im südamerikanischen Land. Die Sternsinger unterstützen in der Hauptstadt Lima ein Zentrum für behinderte Kinder und Jugendliche. Hier bekommen sie verschiedene Therapien und die Familien erhalten Hilfe und Unterstützung.

Kinder in Peru werden versteckt

Viele Kinder und Jugendliche in Peru mit Handicap werden von ihren Familien versteckt, da sie sich in der Öffentlichkeit schämen und sich unsicher sind. Umso wichtiger ist es, dass es Einrichtungen gibt, in denen der richtige Umgang miteinander gelernt wird und die Familien Unterstützung und Hilfe erfahren.

Jeder ist einmalig, besonders und wichtig – das ist eine der wesentlichen Aussagen im diesjährigen Sternsingerfilm von und mit Willi Weitzel „Willi unterwegs in Peru.“

Für die Kinder und Jugendlichen in Peru machen sich die Sternsinger aus Hütten, Teuringshofen und Mehrstetten auf den Weg und gehen viele Stunden von Haus zu Haus. Mit ihrem gesammelten Geld unterstützen sie die Projekte des Kindermissionswerks Aachen für Inklusion und Integration.

Jede der sieben Gruppen übte nun ihre Lieder und ihren Spruch für den Einsatz vor der Haustüre. Jeder Sternsinger bekam ein Gewand, eine Krone oder eine orientalische Kopfbedeckung.

Die Sternsinger haben große Wegstrecken und viele Häuser vor sich und sind ganze zwei Tage unterwegs – bei der einzigen Aktion weltweit - bei der Kinder für Kinder sammeln. Das diesjährige Motto der Sternsinger-Aktion heißt: „Segen bringen, Segen sein – wir gehören zusammen, in Peru und weltweit.“

Am Freitag, 4. Janaur, um 19 Uhr werden die insgesamt 24 Sternsinger in der Kirche in Gundershofen ausgesendet. Am Samstag, 5. Januar, sind sie in Hütten, Teuringshofen, Talsteußlingen, Gundershofen, und Sondernach unterwegs. Nach einer Stärkung mit Brezeln, Saitenwürsten und Tee geht es dann in Mehrstetten-Greut weiter. Am Sonntag, 6. Januar, sind die sieben Gruppen in Mehrstetten unterwegs. Der Abschluss der Sternsingeraktion ist am Sonntag im Pfarrhaus Gundershofen. Es gibt selbstgemachte Pizza und die Süßigkeiten werden an die Sternsinger verteilt.