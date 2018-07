Sterne tanzen über die Bühne

Noch zweimal haben die Schelklinger Gelegenheit, das neueste Singspiel der Grund- und Gemeinschaftsschüler zu besuchen. Am Montag und Dienstag kommt das Singspiel „Leben im All“ jeweils um 19 Uhr zur Aufführung in der Turnhalle der Heinrich-Kaim-Schule. Sterne tanzen dabei über die Bühnen. Sternschnuppen treten auf und zeigen, dass ihnen erst alles schnuppe ist. Planeten geben einen Einblick in ihr „Seelenleben“. Und schließlich tritt auch das böse Schwarze Loch auf. Schwarze Kleidung mit wüsten Fransen reichte aus, den Bösewicht des Universums darzustellen. Alle haben Angst vor diesem, weil sich das Schwarze Loch unbemerkt anschleicht. So stahl es dann auch eine Kugel, die die Zukunft voraussagen kann.

Den Sternschnuppen und einzelnen „bequemen“ Planten musste die Wichtigkeit der Glaskugel für alle erst verdeutlich werden. So setzen sie sich schließlich gemeinsam für das Zurückholen ein. Rund 70 Kinder und Jugendliche aus den Klassen zwei bis zehn der Heinrich-Kaim-Grundschule und der Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen wirken bei dem Schulmusical mit. Andrea Ziller dirigierte den Schulchor. Grundschulleiter Torsten Knaudt führte das Orchester. Das Schauspiel läuft vor dem mit Sternen behangenen Nachthimmel ab. Im Laufe der Vorstellung wird die Kulisse um weitere Sterne bereichert. Für die schöne Venus wird einmal Himmelblau aufgezogen. 23 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen drei und vier wirken auf der Bühne als Darsteller mit. Sie sind Mitglieder der Theater-AG unter Leitung von Esther Anhorn und Karin Dircks. Farbenfroh gekleidet spielen sie die „Bewohner“ des Universums oder eben auch das Schwarze Loch. Verschiedene Schüler teilen sich im Laufe der Darstellung die Rolle des Bösewichts.