Stadtkapelle stimmt auf Heiligabend ein

Regen hat die Schelklinger Stadtkapelle am Dienstag daran gehindert, in Hausen und Justingen die Bevölkerung auf Weihnachten einzustimmen. Als es aber darum ging, dasselbe am Spätnachmittag in Schelklingen vor dem Seniorenzentrum zu tun, verzogen sich die Wolken und der Himmel lichtete sich. Nichts stand dem traditionellen Weihnachtsständchen entgegen, als sich zahlreiche Mitbürger in gewohnter Weise im Halbkreis vor dem Rathaus aufstellten, um weihnachtlichen Weisen zu lauschen.

Mit „Sweet Bells Fantasy“, einer von Martin Scharnagl für Blasorchester komponierten Fantasie über das bekannte deutsche Weihnachtslied „Süßer die Glocken nie klingen“, eröffneten die angesichts der dichten Zuhörerkulisse bestens motivierten Musiker unter der Leitung von Volker Frank ihr Standkonzert. Markus Tonnier, Musikvereinsvorstand für Mitgliederverwaltung und Mitgliederpflege, begrüßte das Publikum und empfahl Glühwein und alkoholfreien Punsch. Der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Haas wünschte im Namen der Stadtverwaltung ein schönes Fest und mahnte die Bevölkerung, das Gute des alten Jahrs in das neue mit hinüberzunehmen.

Musikvereinsdirigent Volker Frank lud die Zuhörer ein, das Lied „Herbei, o ihr Gläubigen“ mitzusingen. Da sie schon einmal da waren, taten dies die Anwesenden nach Kräften und sangen alle vier Strophen von dem ausgeteilten Liederblatt. An den Fenstern des Seniorenheims sah man betagte Mitbürger die Vorfreude auf Heiligabend und das Weihnachtsfest genießen. Bei ihnen hinterließen die Klänge der Stadtkapelle und der fröhliche Gesang einen besonders nachhaltigen Eindruck.

Schnee war nicht an Heiligabend, aber um so mehr regte „White Christmas“ von Irving Berlin im Arrangement von Zane Van Auken die Fantasie der von den sanften Klängen berührten Zuhörer an. Der 1941 uraufgeführte stimmungsvolle Song gilt nach „Stille Nacht“ als zweitbekanntestes Weihnachtslied der Welt. Die 1947 veröffentlichte Version, gesungen von Bing Crosby, ist mit geschätzten 50 Millionen verkauften Einheiten die meistverkaufte Single aller Zeiten.

„Was jetzt kommt, haben Sie noch nie gehört“, machte Volker Frank auf das folgende Stück aufmerksam und weckte die Neugier noch mehr mit der Bemerkung: „Hinter dir flüstert dir jemand etwas ins Ohr.“ „Wer wird das wohl sein?“, fragte man sich unwillkürlich und war gespannt. Von den Umstehenden war keine Einflüsterung zu erwarten. Die Kapelle aber begann mit einem einschmeichelnden Oboensolo „Whispers from Beyond“ von Rossano Galante zu intonieren. Bei „Fröhliche Weihnacht“ und „Stille Nacht“ durften alle noch einmal kräftig mitsingen.