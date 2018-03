Stadtkapelle begeistert Publikum

Die Stadtkapelle Schelklingen hatte für Samstag zum traditionellen Jahreskonzert in die Stadthalle eingeladen und erfreute ihr Publikum schließlich mit einem fulminanten Konzert. Alle Stücke waren eigens für diesen Abend einstudiert worden. Erst vor Weihnachten war die Notenausgaben erfolgt, um jetzt ein Vierteljahr später acht neue, anspruchsvolle Kompositionen zu Gehör zu bringen, was souverän ablief.

Als längenmäßiges Hauptstück darf die 15-minütige „Saga Candida“ des erst 1973 geborenen Komponisten Bert Appermont genannt werden. Es ist kein Stück für einfache Gemüter, die der vertonte Inhalt erschrecken kann, geht es doch um die Legende einer Hexe namens Elisabeth, und so heißen auch Musikerinnen, Frauen in der Zuhörerschaft und nicht zuletzt die Berichterstatterin, die wie alle erfreut zur Kenntnis nehmen durfte, dass der Komponist musikalisch erzählen lässt, wie eine Frau wegen ihres heilkundigen Wissens im geistigen Mittelalter verunglimpft und hingerichtet wurde, ehe am Schluss der Vertonung die Henker zur Rechenschaft ihres Tuns gezogen werden.

Zur Auflockerung, um das Publikum frohgemut in die Pause gehen zu lassen, hatte Dirigent Volker Frank den frechen Konzertmarsch „Marchissimo“ ausgewählt, der seine geplante Heilkraft erzielte. Zurück bekam die Stadtkapelle alsbald ein nicht nur gestärktes, sondern vollends gelöstes Publikum, das das Geburtstagsständchen für alle mit dem Titel „All the Best“, gar mit Jubel belohnten, was bisher selten so der Fall war. Auch dabei war, wie beim anschließenden „Euphoria“-Ehrungsmarsch, ein unbeschwerter Österreicher am Werk gewesen, der 1967 geborene Komponist Otto M. Schwarz. Schon am Konzertbeginn war Otto M. Schwarz‘ „Imperial Ouvertüre“, nach einem musikalischen Ausflug ins irische Derry-County, vorgetragen worden. Weil Europa groß und an Komponisten reich ist, fügte Volker Frank mit seinen 62 Musikern „Gaelforce“ von Peter Graham (Jahrgang 1958) zur weiteren Besinnung auf die Reichweite der Instrumentalkunst hinzu. „Sie können mitwippen“, sagte Frank vorab zurecht. Doch mit Europa nicht genug. Frank ist ein Dirigent, der Kapelle und Zuhörer auch für noch weiter Entferntes begeistern will und kann: So ließ er mit der Stadtkapelle Schelklingen den offiziellen Teil mit dem „March to Mars“ (Marsch zum Mars) ausklingen – und großer Abschlussapplaus war gewiss.

Dirigent Volker Frank leitet auch die Gemeinschaftsjugendkapelle Schmiechen-Schelklingen und motivierte die Jungmusiker am Auftakt des Konzertabends auch zum Höhenflug. Sie spielten zwei englische Titel, dabei ein dreisätziges Stück, und das Werk, mit dem sie jüngst beim Wertungsspiel in Oberstadion das Ergebnis „Sehr gut“ erzielt hatten. Das Publikum forderte dann auch eine Zugabe vom Nachwuchs, der anschließend teilweise sofort fröhlich aus der Stadthalle in die noch junge Samstagnacht entschwand, während die Erwachsenen einen zweistündigen Konzertabend mit Pause für Gespräch und Ehrungen (siehe Infokasten) vor sich hatten. Geehrt wurden zur Überraschung auch Vereinschef Wolfgang Bierer und Vize Thomas Tonnier, die in der nächsten Hauptversammlung das Zepter der Vereinsführung in neue Hände legen wollen.

Zahlreiche Mitglieder werden ausgezeichnet

Im Zuge des Frühlingskonzerts wurden am Samstagabend auch verdiente Mitglieder ausgezeichnet. So erhielt Vereinsvorsitzender Wolfgang Bierer die Urkunde zur Verleihung der Landesehrennadel des Landes Baden-Württemberg, verbunden mit den besten Wünschen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bürgermeister Ulrich Ruckh, der die Verleihung als geheimen Höhepunkt des Abends übernommen hatte. Auch sein Vize Thomas Tonnier wurde überrascht und erhielt die Fördermedaille. Tonnier hat sich diese durch Förderung der Musik und der Jugend im Verein verdient. Wolfgang Bierer erwarb sich seine Auszeichnung durch Jahrzehnte langes Ehrenamt im Musikverein Schelklingen und darüber hinaus. Er war 18 Jahre lang Kassierer, dann stellvertretender Vorsitzender und sprang im Jahr 2008 in die Bresche als erster Vorsitzender. Zudem war er Schöffe, Gemeinderat und in der Jugendmusikausbildung und Vereinsjugendarbeit und als Betreuer auf der Jugendhütte tätig. Zu den turnusgemäß angesetzten Ehrungen des Abends gehörten Auszeichnungen für 40, 30, 20 und zehn Jahre. Werner Bierer, Carla Geißler und Monika Sailer bringen es auf 40 aktive Musikerjahre und erhielten die Ehrennadel. Seit 30 Jahren sind Jens Bienert und Dirigent Volker Frank aktiv im Musikergeschäft. Für jeden der Geehrten gab es von Hubert Stoll, dem Vorsitzenden des Musikvereins Schmiechen als Vertreter des Blasmusikkreisverbandes, ein offizielles Ehrungswort, während Wolfgang Bierer zu jedem einzelnen, auch den Jüngsten, eine treffende persönliche Würdigung hinzufügte. Auf 20 Jahre als Aktive bringen es Alexander Förstner, Patricia Glöckler und Philipp Tonnier. Humorvoller Nachwuchs wächst in Linus Jedele und Nico Jenter mit zehnjähriger Zugehörigkeit zum Verein nach, attestierte Wolfgang Bierer, der sich bei Maren Endres entschuldigte, die nicht auf der Liste gestanden hatte und fast mit ihren zehn Jahren Vereinsmitgliedschaft vergessen worden wäre.