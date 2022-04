Stadtbücherei Schelklingen bietet jetzt E-Books in ukrainischer Sprache

Die 26 baden-württembergischen Öffentlichen Bibliotheken, die sich im Verbund „OverDrive Baden-Württemberg“ zusammengeschlossen haben und zu denen auch die Stadtbücherei Schelklingen gehört bieten ab sofort E-Books in ukrainischer Sprache an, damit wollen sie den steigenden Zahlen der Menschen die aus der Ukraine in die Region kommen rechnung tragen und ein Angebot machen.

Um ihren Bibliotheksnutzenden gemeinsam englischsprachige E-Medien anbieten zu können, haben die Büchereien sich vor einigen Jahren zum Verbund „OverDrive Baden-Württemberg“ zusammengeschlossen. Dessen Möglichkeit ausländische Titel aufzunehmen soll aufgrund der derzeitigen Situation Erwachsene und Kinder aus der Ukraine E-books zum Lesen anbieten.

63 Titel und es kommen mehr

Derzeit stehen bereits 63 Titel zur Verfügung, das Angebot werde jodoch noch ausgebaut, erklärt Büchereileiterin Christine Hauke. Die Entscheidung traf die Steuerungsgruppe kürzlich und am folgenden Tag waren die Medien zur Ausleihe bereit. Damit möchten die Verbundbibliotheken einen kleinen Betrag leisten, um das Ankommen und Einleben der Geflüchteten in Deutschland zu erleichtern und etwas Ablenkung in schwierigen Zeiten zu ermöglichen.

Nutzung ist einfach

Die Nutzung der E-Books in Ukrainischer Sprache sei kinderleicht, so Hauke weiter. Unter bw.overdrive.com oder über die kostenfreie OverDrive-App „Libby“ (verfügbar für IOS und Android) die jeweilige Bibliothek auswählen und sich mit der Bibliotheksausweisnummer und dem persönlichen Passwort einloggen, E-Books aussuchen, ausleihen und lesen. Die E-Books können für 21 Tage entliehen werden. Auch eine kostenfreie Vormerkung entliehener E-Books ist möglich. Die E-Books können auf Smartphone, Tablet oder E-Book-Reader heruntergeladen und offline oder auch direkt im Webreader gelesen werden.

OverDrive Baden-Württemberg wird gefördert durch das Projekt „WissensWandel“ im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und das Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ für zeitgemäße Bibliothekskonzepte in Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohnern mit Unterstützung des Deutschen Bibliotheksverbands