Stadtbücherei Schelklingen bietet Notfallservice gegen die Langeweile

Die gewünschte Medien können vorbestellt werden unter Telefon 07394/916190 (auch auf den Anrufbeantworter sprechen) oder per Mail an nachricht@stadtbuecherei-schelklingen.de. Abgeholt werden können die gefüllten Medientüten am Freitag, 27. März, Dienstag, 31. März sowie am Donnerstag, 2. April, jeweils von 15 bis 18 Uhr.