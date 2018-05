Stadtbücherei lädt zum Spielen en

Die Schelklinger Stadtbücherei ist ein Multitalent. Natürlich bietet die Einrichtung hauptsächlich Lesestoff, und das auf ganz unterschiedlichen Wegen. Neben der persönlichen Ausleihe gibt es die Online-Ausleihe und die Bücherkisten, die Kindergärten und Schulklassen sehr gern in Anspruch nehmen. Doch die Stadtbücherei weiß gerade junge Schelklinger und Teilortbewohner auch auf anderen Gebieten anzusprechen.

So gibt es immer wieder das Kinderkino und die Spielvormittage. Die Spielvormittage sind auf die Schulferien beschränkt, und solch eine rare Veranstaltung fand am Donnerstagvormittag in der Stadtbücherei statt. Das Interesse ist ungebrochen. Vor vielen Jahren startete Doris Dorm mit dem Angebot, das inzwischen von den Töchtern als Ausrichterinnen übernommen wurde, die teilweise auch auf die Mitarbeit von Freundinnen bauen.

Zwölf Kinder ab fünf Jahren durften diesmal mitmachen. Sieben weitere auf einer Warteliste hatten hingegen keine Chance, mitzumachen. In zwei Gruppen widmeten sich die Mädchen und Jungen der Spielfreude. Alle Spiele können in der Stadtbücherei ausgeliehen werden. Diesmal kamen „Sagaland – die Rapunzel Edition“, „Verflixt“ und das Würfelspiel „Qwixx“ zum Einsatz. Bereits festgelegt ist auch der Termin des nächsten Spielevormittags. Dieser findet in den Sommerferien am Donnerstag, 23. August, statt.