SSV Hütten steht trotz Krise gut da

Trotz vieler Coronaauflagen haben Steffen Stark und Gunter Kiem, die beiden gleichberechtigten Vorsitzenden des SSV Hütten, annähernd 40 Mitglieder in der auf Abstand bestuhlten Schmiechtalhalle begrüßt. Durch den coronabedingten Ausfall der letztjährigen Hauptversammlung, galt es in diesem Jahr, auf die vergangenen zwei Jahre zurückzublicken.

Obwohl viele Veranstaltungen ausfallen mussten, berichtete Steffen Stark in seiner Ansprache von einigen Aktionen des Sportvereins. So fand trotz aller Handicaps das traditionelle Entenrennen in abgespeckter Form sowohl im vergangenen Jahr, als auch in diesem Jahr statt. Ebenso wurden zwei Alteisensammlungen gemacht und mit Hilfe eines „To-go-Verkaufs“ in diesem Frühjahr konnte die Vereinskasse aufgefüllt werden.

Schriftführerin Sandra Deschler ergänzte den Rückblick mit den detaillierten Ausführungen von acht Ausschusssitzungen. Der Bericht der erkrankten Kassiererin Susanne Schwarzmann wurde von Ortsvorsteher und Ausschussmitglied Stefan Tress vorgetragen. Trotz Einnahmeeinbußen steht der Verein finanziell gut da. Stefan Tress bestätigte in Vertretung für die ebenfalls verhinderten Kassenprüferinnen Petra Keller und Carmen Baur die gut geführte Kasse von Susanne Schwarzmann.

Die Entlastung nahm dann der stellvertretende Ortsvorsteher Heinz Späth vor.

Es folgten die Berichte der verschiedenen Abteilungen über die vergangenen zwei Jahre – vorgetragen von Steffen Stark für die Schützen, Raphael Pianezzola für den FC Schmiechtal, Gunter Kiem in Vertretung für Leonie Schwarzmann für die inder-Aerobic, Ralf Beck für die AH-Fußballer, wiederum Gunter Kiem in Vertretung für Petra Mutschler für das Frauenturnen sowie Ute Engel für die Tennisabteilung.

Auch die turnusgemäßen Wahlen unterlagen dem stellvertretenden Ortsvorsteher Heinz Späth. In der Schützenabteilung konnte für den ausgeschiedenen Abteilungsleiter Uwe Ender als Nachfolger Matthias Bächtle neu gewonnen werden. Die Abteilung Leichtathletik und der dritte Vorstandsposten sind beim SSV Hütten weiterhin unbesetzt, in allen anderen Positionen wurden die bisher im Amt tätigen Personen von den Mitgliedern wiedergewählt: die beiden Vorsitzenden Steffen Stark und Gunter Kiem, Schriftführerin Sandra Deschler, Kassiererin Susanne Schwarzmann sowie für die Abteilung AH-Fußball Ralf Beck und für das Frauenturnen Petra Mutschler. Auch Patrick Uhl als Waffenwart und die Kassenprüferinnen Petra Keller und Carmen Baur sowie alle Beisitzer wurden wiedergewählt

Die Ehrungen des Württembergischen Landessportbundes nahm der Präsident des Sportkreises Alb-Donau/Ulm, Georg Steinle, vor. Die bronzene Landesehrennadel bekam Herbert Eisele von der Tennisabteilung überreicht, die silberne Ehrennadel erhielt Ute Engel, ebenfalls von der Tennisabteilung. Über die höchste Auszeichnung, die goldene Ehrennadel, durften sich Stefan Tress und Patrick Uhl für ihr jahrzehntelanges Engagement freuen.

Es folgten die Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft.

Für das Jahr 2020 wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Matthias Bächtle und für 40 Jahre Mitgliedschaft Siegfried Braun, Karl-Heinz Kaiser, Thomas Löffler, Sigrid Illmer, Heinz Späth, Rosemarie Starzmann und Stefan Tress geehrt.

Für das Jahr 2021 wurden Silvia Lenz und Karin Kühnle für 25 Jahre Mitgliedschaft und Ulrich Allweil, Ralf Beck, Michael Breymayer, Dietmar Kaiser, Holger Lenz, Gerda Laible, Theresia Müller, Heinz Schwer, Brigitte Schwer, Karl Steinhauser, Patrick Uhl, Renate Urbanski für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Die höchste vereinsinterne Ehrung erhielt Gertrud Lenz und Lydia Lange für 50 Jahre Mitgliedschaft.

Nach den Dankesworten an die Mitglieder und die Vorstandschaft von Stefan Tress in seiner Funktion als Ortsvorsteher beendeten die beiden Vorsitzenden die harmonische Hauptversammlung beenden.