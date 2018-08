SSV Hütten lädt am Wochenende zur Hockete

Der Schützen- und Sportverein Hütten lädt am kommenden Wochenende, 4. und 5. August, zur diesjährigen Dorfhockete auf den Schulhof im Ortskern ein.

Los geht es am Samstagabend um 18 Uhr, ab 19 Uhr sorgt dann der Musikverein Sontheim für die gute Stimmung und Unterhaltung der anwesenden Gäste. Außerdem findet wieder ein „Gaudi-Spiel“ mit tollen Preisen statt. Das Team des SSV bietet auch Pizza, Flammkuchen, Knabberfleisch und einen Barbetrieb an.

Sonntag ab 11 Uhr

Weiter geht es am Sonntag ab 11 Uhr mit einem zünftigen Mittagessen. Gereicht werden Schweinebraten mit Kartoffelsalat, Steaks, Pizza, Flammkuchen und vieles mehr. Ab 13.30 Uhr spielt der Musikverein Schmiechen zur Unterhaltung auf. Natürlich bieten die Sportler wieder Kaffee und selbst gebackene Kuchen an. Ab 17 Uhr findet dann schließlich das Entenrennen auf der Schmiech statt, bei dem man tolle Preise gewinnen kann. Die Siegerehrung findet gleich im Anschluss statt.

Helfende Hände gesucht

Der SSV weist auch auf Organisatorisches zum Aufbau für seine Mitglieder hin. Das erste Treffen zum Aufbauen ist am morgigen Freitag ab 8.30 Uhr, um 17.30 Uhr trifft sich eine weitere Gruppe zum Aufbau. Weiter treffen sich die Mitglieder am Samstag, 4. August, ab 9 Uhr, um die restlichen Dinge für den Dorfhock zu organisieren. Abbau ist dann wie gewohnt am Montag ab 9 Uhr. Die Verantwortlichen freuen sich auf helfende Hände.