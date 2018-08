Spuren und Überbleibsel aus der Tierwelt

Kinder lieben in der Regel sowieso die Hitze und so konnten die hohen Temperaturen am Montagnachmittag dem Ferienprogrammpunkt in Hütten nichts anhaben. Acht Mädchen und Jungen fanden sich zum kreativen Arbeiten ein. Zuflucht nahmen sie doch unter dem sehr viel Schatten spendenden Baum im Hof des Biosphäreninfozentrums. Das meiste an Bastelmaterial aus der Natur brachte Kursleiterin Ursula Bader-Frommelt mit. Doch beim Naturerlebnisspiel zu Beginn rund um das Zentrum wurden die Kinder auch noch fündig. Sie suchten nach Spuren und Überbleibseln aus der Tierwelt. Zwischen Infozentrum und Bahndamm konnten sie Schneckenhäuschen und Federn finden, die im kreativen Gesteck sofort einen Platz bekommen konnten. Später spielten sie auch Tiere.

Waldwichtel wird hergestellt

Zur Unterstützung der Kursleiterin machte Infozentrumsaufsicht Uta Dannecker als Betreuerin mit. Wie Bader-Frommelt half sie zum Beispiel den Kindern beim Herstellen eines Waldwichtels. Wieder kamen Materialien aus der Natur zum Einsatz. Ein Aststück diente als Körper, und Lehm aus der Umgebung Ehingens brachte Bader-Frommelt zum Formen eines Kopfes mit. So verging rasch die Zeit. Die Kinder lernten noch Rubbelbilder selbst herzustellen. Wie Generationen vor ihnen Geldstücke mit dem Bleistift auf Pauspapier brachten, übertrugen die Ferienkinder das natürliche Muster von Blättern auf Papier, um sich ein individuelles Briefpapier herzustellen. Auch das Abpausen von Baumrinden sei möglich, wies die Kursleiterin hin. Mehrere Andenken bleiben den jungen Teilnehmern damit vom Ferienprogramm 2018. Die Naturgestecke in Landart haben sicherlich daheim gleich einen prominenten Platz erhalten. Der Ferienkurs wurde vom Infozentrum angeboten und in Zusammenarbeit mit der Referentin ausgerichtet und aufgrund des intensiven Naturbezugs auch in Sachen Junior-Ranger-Kids-Pass anerkannt. Die Grundschüler konnten sich den entsprechenden Stempel geben lassen.