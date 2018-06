Sportlich-kreatives Judotraining

Die dritte Judo-Safari hat in Schelklingen stattgefunden. Nach 2008 und 2012 waren jetzt wieder die jüngsten Judoka für ein paar sportlich-kreative Stunden in die Stadthalle eingeladen. In fünf Disziplinen konnten sich die Fünf- bis Zwölfjährigen beweisen. Bodenkampf, Laufen, Weitsprung aus dem Stand und Weitwurf gehörten dazu und als kreative Komponente das Malen, was sich gar nicht als einfach für die Jüngsten darstellte. Das Thema wurde nämlich vorgegeben, und dieses lautete „Apotheke“. Die Erzeugnisse sollen möglicherweise bald in der Schelklinger Apotheke ausgestellt werden, deutete Abteilungsleiterin Silvia Kley an.

21 Kinder machten bei dieser dritten Judo-Safari mit. Es ging dabei darum, dem Nachwuchs der Abteilung etwas Besonderes zu bieten, aber auch Kinder, die noch nicht Mitglieder sind, auf diese Sparte im Schelklinger Turn- und Sportverein aufmerksam zu machen und möglicherweise als Neuzugänge zu gewinnnen. Silvia Kley hat vor einem Jahr die Abteilungsleitung übernommen. Ihr zur Seite steht als Stellvertreter Alexander Förstner. Der Stellvertreterposten war vorher verwaist gewesen. Kleys Vorgänger Hans-Dieter Mauth machte bei der Judo-Safari als Betreuer an der Bodenkampfmatte mit. Er hatte sich im vergangenen Jahr wegen der Personalnot an der Vereinsspitze zum TSV-Vize wählen lassen. Deshalb gab Mauth nach 30 Jahren die Abteilungsleitung in neue Hände.

Punkte sammeln

Beim Bodenkampf ging es darum, in der Kampfzeit von 90 Sekunden so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Für das 20-sekündige Festhalten gab es zehn Punkte und damit endete auch das sogenannte Randori vorzeitig. Das Festhalten bis zu 19 Sekunden brachte zwei Punkte ein, und für das Lösen aus einer solchen Umklammerung wurde immerhin noch ein Punkt gutgeschrieben. Dabei sein war alles bei der Judo-Safari. Lollis gab es frei für die Teilnehmer. Für die Verköstigung war ansonsten an einem Kaffee- und Kuchenbüffet gesorgt, was zuschauende Eltern gerne nutzten. Die neue Abteilungsleitung plant heuer noch einen Ausflug. Das Ziel muss noch festgelegt werden.