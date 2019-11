Spitzenspiel in Urspring

Im Spitzenspiel der Basketball-Oberliga der Männer stehen sich am Mittwoch, 20. November, das Team Urspring und die zweite Mannschaft von BBU 01 Ulm gegenüber. Spielbeginn in der Junge-Halle in Urspring ist um 20 Uhr. Beide Mannschaften bestehen zum Großteil aus NBBL-Talenten, die am Mittwoch im Derby womöglich mit jungen Spieler aus dem ProA-Kader des Teams Ehingen Urspring und aus dem ProB-Aufgebot der Orange Academy verstärkt werden. Urspring führt die Oberliga als einziges noch ungeschlagenes Team mit 14 Punkten aus sieben Spielen an, BBU II hat fünf seiner bisher sechs Partien gewonnen und belegt Rang drei.