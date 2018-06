Spiel und Spaß in den großen Ferien

Noch sind es zwar fast vier Wochen, bis endlich der letzte Schultag über die Bühne gebracht ist und die Zeugnisse verteilt sind. Doch schon jetzt machen sich die Verantwortlichen in den Städten und Kommunen Gedanken um die Ausgestaltung des Sommerferienprogramms.

So auch in Schelklingen. Auf insgesamt 15 Seiten werden den Kindern verschiedenste Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in den Sommerferien geboten. Für sämtliche Programmpunkte, die von der Stadtverwaltung angeboten werden, ist Freitag, 6. Juli, Anmeldeschluss. Das Formular zur Anmeldung ist online unter www.scheklingen.de auffindbar. Dort findet sich auch das komplette Ferienprogramm von Stadt, Bücherei und Volkshochschule zum herunterladen. Für die Veranstaltungen in der Stadtbücherei ist eine Anmeldung vor Ort nötig und die Veranstaltungen der VHS werden ebenfalls über diese abgewickelt.

Feuerwehr macht Auftakt

Den Auftakt im Ferienprogramm 2018 macht am Freitag, 27. Juli, die Feuerwehr Schelklingen. Zwischen 13.30 und 16.30 Uhr erfahren die Teilnehmer vieles über die Feuerwehr. Außerdem werden Spiele angeboten. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Kinder im Grundschulalter beschränkt.

Eisenbahnfreunde Schelklingen

Weiter geht es mit dem Ferienprogramm der Stadt am Sonntag, 8. August. Dann laden die Eisenbahnfreunde Schelklingen zum Bauen einer kleinen Landschaft ein. Das Angebot gilt für Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren. Die Veranstaltung findet im alten Schützenhaus, Im Längental 10, in der Zeit von 10 bis etwa 17 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Kinder begrenzt, es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von zehn Euro erhoben.

Ab in die Natur

Am Montag, 20. August, geht es um 13.30 Uhr mit dem Biosphären-Informationszentrum Hütten in die Natur. Unter dem Motto „Landart und Spiele in der Natur“ schlüpfen die Kinder in die Rollen von Schmetterlingen, Raupen und noch vielen anderen Tieren. Wer hat, sollte seinen Junior-Ranger-Pass mitbringen. Die Veranstaltung ist für Kinder im Grundschulalter gedacht, die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Eigenbeteiligung: fünf Euro.

Kletterwald Laichingen

Gleich am nächsten Tag, Dienstag, 21. August, geht es mit den Verantwortlichen des Schelklinger Konradihauses in den Kletterwald nach Laichingen. Um 9.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer im Innenhof des Konradihauses und fahren nach Laichingen. Teilnehmen können Kinder ab 10 Jahre. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf sechs Euro.

Wie funktioniert Natur?

Am Donnerstag, 30. August, lädt Waldprofi und Jäger Alex Rothenbacher ein, um die Frage „Wie funktioniert Natur?“ ausführlich zu beleuchten. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Reweparkplatz in Schelklingen. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Kinder im Grundschulalter begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Kajakfahren auf der Lauter

Den Abschluss im städtischen Ferienprogramm bildet am Freitag, 7. September, das Kajakfahren auf der Lauter mit dem Konradihaus. Treffpunkt ist hier um 12.30 Uhr im Innenhof der Einrichtung. Teilnehmen können maximal acht Jugendliche ab 12 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.