Sonnenwende auf dem Schlossberg in Hütten

Die Sommersonnenwende wird heuer in Hütten gefeiert. Vor ein paar Jahren gab es schon einmal dazu ein Fest. Für die Neuauflage taten sich wieder die Schlossmaurer mit dem Hüttener Förderverein für Heimatpflege und Kultur zusammen. Gefeiert wird am Freitag, 22. Juni, auf Hohen Justingen auf der Schlosswiese.

Übrig von dem Bauwerk ist bekanntlich nur der Keller, der vor einigen Jahren instandgesetzt wurde und auch schon für ein Schlosskellerfest genutzt wurde. Die Feier in der Ruine mit schwacher Beleuchtung und fehlendem Notausgang stellte aber eine Ausnahme dar. Heuer wird bei gutem bis mäßigem Wetter obendrüber in einem kleinen Zelt gefeiert.

Kellerbier im Ausschank

Das Sonnwendfest beginnt um 17 Uhr. Ausgeschenkt wird unter anderem Kellerbier. Die Schlossmaurer werden in der Kluft von Knappen für das Flair der längst vergangenen Adels- und Ritterzeit sorgen. Das Team vom Hüttener Gasthaus „Bären“ sorgt für die Verpflegung. Passend zur Örtlichkeit werden Biosphärenwürste und Schlosskellerwurstsalat aufgetischt. Die Schlossmaurer und Fördervereinsmitglieder helfen bei der Bewirtung mit. Für die musikalische Umrahmung sorgt ab 20.30 Uhr die Stadtkapelle Schelklingen. Die Musiker machen ihre Teilnahme möglich, indem sie die sonst freitags stattfindende Probenzeit nach Hütten auf die Schlossruine verlegen, heißt es aus Organisationskreisen.

Sonnenwendfeuer wird entfacht

Natürlich darf ein Sonnwendfeuer nicht fehlen, welches auf der Schlosswiese entzündet wird, um vom langen Tag in die helle Sommernacht überzuleiten. Mehrere Führungen in den Schlosskeller sind geplant. Per Ansage soll auf die jeweiligen Starts zum Gang in das Gewölbe hinab aufmerksam gemacht werden. Im Vorfeld des Festes wurde die Schlosswiese gemäht und wurden die Wanderwege freigeschnitten, sagte Max Raiber. Die Schlossruine kann über den Pfad vom Ort her fußläufig erreicht werden und per Auto über die Steige. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung ausfallen.