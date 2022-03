Sonja Gaus seit 20 Jahren Übungsleiterin beim TSV Ingstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorstand Thomas Kley begrüßte zu Beginn der Versammlung die anwesenden Mitglieder des Vereins. Zum Jahresende reduzierte sich die Mitgliederzahl von 412 auf 409 Mitglieder. Aber bereits zum Zeitpunkt der Generalversammlung erhöhte sich die Mitgliederzahl wieder auf 413 Mitglieder.

Über das wegen Corona eingeschränkt mögliche Sportprogramm für alle Altersklassen, das der TSV Ingstetten zusammen mit dem FC Schelklingen-Alb anbietet, berichteten Alisa Schubauer (Abteilung Jugend), Fabian Mayer (Abteilung Tennis) und Dominic Blankenhorn (Abteilung Fußball und Turnen). Einen Überblick über das übrige Vereinsgeschehen gab Vorstand Tobias Blankenhorn in seinem Bericht ab. Das bisherige Frühlingsfest wird nicht mehr veranstaltet. Dafür wird der TSV künftig zusammen mit dem Gesangverein das traditionelle Lindenfest ausrichten. Die genauen Planungen werden in den nächsten Wochen durchgeführt. Auch im letzten Jahr wurden wieder verschiedene Reparaturarbeiten in der Heinrich-Bebel-Halle durchgeführt. Ebenso fand eine große Heckenpflegeaktion am Sportgelände statt.

Ausführliche Berichte über das Vereinsvermögen und die Buchhaltung der Kassen des TSV und der Betriebsträgerschaft der Heinrich-Bebel-Halle wurden von Carolin Mayer und Alfons Blankenhorn vorgetragen.

Mit Thomas Manz wurde ein Nachfolger für Fabian Mayer als Tennisabteilungsleiter gewählt. Jürgen Fuchsloch übernimmt den Posten als Kassenprüfer für Thomas Manz.

Für langjähriges ehrenamtliches Engagement wurden Angelika Schwertle und Lara Wagner (ausscheidende Übungsleiterinnen), Fabian Mayer (ausscheidender Abteilungsleiter Tennis), Dominic Blankenhorn (10 Jahre Abteilungsleiter Fußball und Turnen), Carolin Mayer (10 Jahre Übungsleiterin und Ausschussmitglied) und Sonja Gaus (20 Jahre Übungsleiterin Kinder- und Frauenturnen) geehrt.