Der Geschäftsführer der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen, Reiner Striebel, hat im Schelklinger Gemeinderat das unbeliebte Wort „Gebührenerhöhung“ erwähnt. Diese sei zwar für 2019 nicht vorgesehen, aber er regte wegen geringer werdenden Rücklagen an, darüber bald nachzudenken. Erst 2018 und davor 2016 waren die Gebühren der Musikschule erhöht worden.

Der Gemeinderat stimmte der Jahresrechnung 2017 und dem Haushaltsplan der Musikschule für das begonnene Jahr zu. Ein Abmangel in Höhe von 249 000 Euro wird wie im Vorjahr auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. Schelklingen hat entsprechend seiner Einwohnerzahl rund 22 Prozent zu tragen, was 41 000 Euro entspricht.

Datenschutzgrundverordnung ist ein Thema

Musikschulleiter Tim Beck gab in der Versammlung einen Überblick über die Arbeit im vergangenen Jahr. Was die neue Datenschutzgrundverordnung anbelange, wolle er den „gesunden Menschenverstand“ walten lassen. Programme zu Vorspielen ohne die Namen der Musiker zu drucken, wäre seiner Meinung nach uninteressant: „Ich sammele die Programme, wenn mein Sohn vorspielt und ich weiß, dass viele andere Eltern das auch tun.“

Beim Ausblick auf das Jahr 2019 sagte Beck, dass er Gespräche mit den Vereinen zur weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit führen werde. Beck möchte Schulungen für Musikschullehrer ermöglichen, damit diese besser mit Eltern- und Schülerwünschen und Kritik umgehen können.

798 Musikschüler aktiv

Ziel sei es nach wie vor, einen höheren Landeszuschuss zu bekommen. Schelklingens Gemeinderat Heinz Zeiher (CDU) wolle ihn diesbezüglich mit Landespolitikern in Kontakt bringen. Die Zuschusswünsche haben Namen, die für Prozente stehen: „Projekt 12,5“ und in weiterer Zukunft „Projekt 15,0“. Seit 2004 trägt das Land nur noch zehn Prozent der Personalkosten der Lehrkräfte. SPD-Gemeinderat Jürgen Haas stimmte ein: „Man kann nicht nur grundsätzlich die Befähigung der Jugend begrüßen, man sollte auch etwas aus dem Steuersäckel geben.“

Im Jahr 2019 gibt es bei den unterschiedlichen Musikinstrumenten von Akkordeon bis Waldhorn 798 Musikschüler zu betreuen. Angebote gibt es von der musikalischen Früherziehung bis zur Seniorenarbeit mit der Veeh-Harfe.

Sorgen um Lehrkräftenachwuchs

Der Musikschulhaushalt 2019 hat sich auf ein Volumen von 915 000 Euro erhöht, wobei nur 26 000 Euro den Vermögenshaushalt ausmachen. Höhere Mietkosten verursacht der Umzug des Musikschulbüros in größere Räume im ehemaligen Notariat in der Webergasse 6 direkt neben dem Blaubeurer Rathaus. Außer den Musikschülern aus den Mitgliedsgemeinden werden 67 Auswärtige gegen einen Auswärtigenaufschlag von 20 Prozent unterrichtet. Wiederholung sollen in Schelklingen dieses Jahr das vormalige Sitzkissenkonzert finden, das 2018 vor das Rathaus verlegt wurde.

Sorgen macht sich Beck um Lehrkräftenachwuchs, weil zu wenig ausgebildet werde. Jemanden für Stundendeputate zu finden, sei bereits schwer wegen Krankheitsständen, manchmal aber nötig. Um potenzielle Musikschüler zu werben, fand in Blaubeuren ein Konzert in der Gemeinschaftsschule statt. Am dortigen Gymnasium wurde das Wahlfach Musik eingerichtet. In Laichingen gab es ein Asylbewerberkonzert, um für die hiesige Musikkultur zu werben, gab Beck Einblick in die Möglichkeiten, für die Musikschule Reklame zu machen.

