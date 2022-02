Mit diesem Angebot startet die VHS Schelklingen ins neue Semester

„Die Mischung macht’s“, war stets das Motto der scheidenden VHS-Cheffin Ilse Fischer-Giovante. Diese stand rund 38 Jahre in Diensten der Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen und geht nun zum Jahresende in den wohlverdienten Ruhestand. Das Herbst-Winterprogramm wird bereits von und mit ihrer Nachfolgerin erstellt. Aber Fischer-Giovantes letztes Programm beinhaltet trotz der immer noch bestehenden Einschränkungen durch die Pandemie einen Mix aus Digital- und Präsenzangeboten.

Für das neue Semesterprogramm Frühjahr/Sommer stehen Spaß und Bildungscharakter ganz oben im Aufgabenprofil des Angebots sowie das Schwerpunktthema „Schöne neue digitale Welt??? – Echt und digital unterwegs“. Das Programm wird durch zahlreiche traditionell angebotene Kurse und innovative und neue Formate komplettiert. Nicht zuletzt machen das auch die 40 000 Euro des Landes Baden-Württemberg möglich, die im Rahmen des Digitalpakts in die VHS-Kasse geflossen sind und beispielsweise in digitale Whiteboards investiert wurden.

Richtig los geht es mit dem neuen Angebot ab dieser Woche. In Sachen Fitness heißt es: Runter vom Sofa und rein in die Sportklamotten, denn die Pandemie und der Winte r hätten lange genug träge gemacht. Freie Plätze im VHS-Fitnessprogramm gibt es in den Kursen:

Fitness-Training für Männer „50 plus“: Der Kurs findet immer mittwochs, von 18.15 bis 19.15 Uhr, im VHS-Gymnastikraum Laichingen statt. Er startet ab 23. Februar, es sind acht Kursabende geplant.

Bodystyling – Bauch-Beine-Po: Montags, 19 bis 20 Uhr, ab 21.Februar, VHS-Gymnastikraum

Bodystyling – Bauch-Beine-Po: Freitags, 17.15 bis 18.15 Uhr, ab 25. Februar, VHS-Gymnastikraum

Deepwork – das Muskeltraining zwischen auspowern und entspannen: Freitags, 17.15 bis 18.15 Uhr, ab 25. Februar, VHS-Gymnastikraum.

Zudem gibt es unter dem Titel „Aufrecht gehen: Bewegungsprogramm zur Vermeidung von Rückenschmerzen und Stürzen“ einen neuen Präventivkurs. Wolfgang Ruopp, Gesundheitsberater, leitet an fünf Vormittagen, ab 8. März, immer dienstags, von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, einen Kurs in Westerheim, der zur Vermeidung von Rückenschmerzen verhilft und zur hoch effektiven Regeneration der Bandscheiben. Durch diese Übungen wird die Muskelbalance gefördert, es lösen sich schmerzhafte Muskelverspannungen, die Bewegungskoordination wird optimiert und der Gang stabilisiert. Damit werden Stürze vermieden. Geübt wird im Stehen und im Sitzen. Teilnehmer jeden Alters sind willkommen, heißt es in der Ankündigung der VHS.

Neu mit im Programm sind Angebote in und rund um Westerheim. Die Entscheidung, das Volksbildungswerk in die VHS zu integrieren, liegt schon etwas länger zurück. Schon im Herbst seien die Planungen aufgenommen worden, die rund zwei Jahre andauernde Pause zeitnah zu beenden und entsprechend etwas im neuen Semester anzubieten. So würden 19 bereits existierende Veranstaltungen weitergeführt sowie zwölf neue mitaufgenommen.

In den rund 440 Kursen in diesem Semester kommen natürlich auch die Sprachen nicht zu kurz. Folgende Kurse stehen im Sommersemester an:

Französisch für Interessierte mit einfachen Grundkenntnissen: Dienstags, 19 bis 20.30 Uhr, ab 22. Februar, Laichingen.

Französisch für Fortgeschrittene: Dienstags, 18 bis 19.30 Uhr, ab 22. Februar, Blaubeuren.

Italienisch für weit Fortgeschrittene, - online: Dienstags, 19 bis 20.30 Uhr, Laichingen.

Italienisch für Interessierte mit mittleren Kenntnissen: Mittwochs, 19 bis 20.30 Uhr, Blaubeuren

Italienisch für Interessierte mit einfachen Grundkenntnissen: Freitags, 19.15 bis 20.45 Uhr, Laichingen, ab 25. Februar.

Spanisch für Anfänger, online: Mittwochs, 19.30 bis 21 Uhr, ab 9. März.

Spanisch für Fortgeschrittene: Montags, 18.30 bis 20 Uhr, ab 21. Februar.

Englisch – für Interessenten mit einfachen Grundkenntnisse (A1/3): Montags, 19 bis 20.30 Uhr, ab 21. Februar, Laichingen.

Englisch für Anfänger mit leichten Vorkenntnissen (A1/2): Donnerstags, 17.30 bis 19 Uhr, ab 24. Februar, Laichingen

Englisch für Fortgeschrittene (A2/B1): Montags, 9 bis 10.30 Uhr, ab 21.Februar, Blaubeuren.

Französische Konversation vormittags: Dienstags, 9 bis 10.30 Uhr, ab 22. Februar, Laichingen.

Französische Konversation online: Mittwochs, 18.30 bis 20 Uhr.

Wer einen Ausgleich zu Arbeit oder Schule sucht oder sich einfach kreativen Aufgaben widmen will, für den hat die VHS auch jetzt schon, wenn das Wetter noch nicht so toll ist, einiges im petto. So haben Ilse Fischer-Giovante und ihre Mitstreiter beispielsweise folgende Angebote organisiert:

Mit Feuer und Amboss: Schmieden für Anfänger: zwei Kurstage, Samstag, 5. März, und Sonntag, 6. März, 10 bis 17.30 Uhr, Werkstatt in der Bleiche, Blaubeuren, Am Kesselhaus.

Wohlfühlen in der Kinderkreativwerkstatt beim Malen, Basteln, Tonen, für Kinder ab 8 Jahren: Sechs Nachmittage, freitags, 15 bis 17 Uhr, 25. Februar, 4. März,11. März, 25. März, 1. April und 8. April, in Laichingen und Merklingen.

Für Kurzentschlossene ist die Ausstellungsfahrt in die Staatsgalerie Stuttgart zu „Getting famous“ - Peter Paul Rubens am Samstag, 19. Februar noch eine Option. Die Fahrtbegleitung übernimmt Monika Ungers. Peter Paul Rubens (1577 bis 1640) gilt als erfolgreichster Maler des Barock. Seine Gemälde zeichnet eine eindrucksvolle, farbenprächtige Bildsprache mit hohem Wiedererkennungswert aus. Bereits Rubens Zeitgenossen sind bereit, Höchstpreise für seine Werke zu zahlen.

Doch wie gelingt es ihm, zu einem Maler aufzusteigen, der in ganz Europa gefeiert wird? Die Ausstellung zeigt, wie Rubens in seinen frühen Schaffensjahren das Fundament für seinen späteren Erfolg legt.

Abfahrt ist um 9.29 Uhr am Bahnhof Blaubeuren. Die Rückfahrt ist um 17 Uhr von Stuttgart geplant. Gegen 18.28 Uhr sollten die Ausflügler dann wieder in Blaubeuren sein. Die Gebühr beträgt insgesamt 54 Euro (inklusive Fahrt, Eintritt und 90-minütiger Führung). Eine Anmeldung ist erforderlich.