So soll gefährliche Straße bei Schelklingen sicherer werden

Die 2016 und 2017 von der Verkehrsbehörde im Landratsamt in Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Ulm an der Kreisstraße 7410 zwischen Schelklingen-Springen und der Reutlinger Kreisgrenze realisierten Verkehrssicherungsmaßnahmen sind nach einer Verkehrsschau vor Ort Anfang September nun nochmals ausgeweitet worden. Die positiven Erfahrungen, die man mit den Schutzplanken mit Unterfahrschutz für Biker gemacht hatte, sind dabei mit eingeflossen.

Gleichzeitig appellierte die Verkehrsbehörde nochmals an die Selbstverantwortung der Motorradfahrer, mit angepasster Geschwindigkeit die kurvenreiche Strecke zu passieren. Für den gesamten Streckenabschnitt gelten die Warnhinweise für einen gefährlichen Kurvenverlauf und eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 Stundenkilometer.

Kurvenverlauf falsch eingeschätzt

Weiter talwärts in Richtung Springen wurden nun nochmals weitere Maßnahmen ergriffen. So wurden in einem weiteren Kurvenabschnitt Stahlschutzplanken mit Unterfahrschutz installiert. Dies ist notwendig, da die Unfallauswertung gezeigt hat, dass der Kurvenverlauf von Verkehrsteilnehmern anscheinend nicht ohne weiteres richtig eingeschätzt wird und die Kurve am Ende in einem engeren Radius verläuft.

Bewuchs wird geschnitten

Zusätzlich zu den Schutzplanken werden derzeit im Straßenverlauf auf den Leitpfosten weitere rot-weiße Kurven-Warnhinweise angebracht. Auch die neu installierten Schutzplanken werden mit entsprechenden Warnreflektoren versehen. Zur weiteren Verbesserung der Übersicht wird in Kürze im Kurvenbereich der Bewuchs zurückgeschnitten. Durch diese Maßnahmen soll der Fahrbahnverlauf verdeutlicht und besser kenntlich gemacht werden. Außerdem wird die Strecke weiterhin durch die Polizei überwacht.

Diese Maßnahmen wurden zusammen mit dem Polizeipräsidium Ulm, der Stadt Schelklingen und dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis festgelegt.

In den 2017 optimierten Streckenabschnitten haben die ergriffenen Maßnahmen Wirkung gezeigt Gerade in diesen Abschnitten kam es zu keinen weiteren Unfällen.

Die Unfallzahlen des vergangenen Jahres dokumentieren dramatische Veränderungen: In der Motorradsaison von März bis Oktober 2017 sind in Baden-Württemberg 101 Menschen verunglückt. Das ist ein Anstieg von mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein sogenanntes Fahrsicherheitstraining, wie es der Laichinger Töff-Club-Alb am Samstag veranstaltet hat, sollen Motorradfahrer nach einem langen Winter lernen, ihr Fahrzeug richtig einzuschätzen.