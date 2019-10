So pflegen 40 Hüttener die Halde mit vollem Einsatz

Vollen Einsatz trotz unangenehmem Wetter haben die Mitglieder des Albvereins Hütten, die Pfadfinder vom guten Stamm und Ortschaftsräte an der Halde in Hütten gezeigt.

Beim jährlichen Landschaftspflegetag an der Halde rings um dem Friedhof und entlang der „Alten Steige“ in Richtung Justingen ging es darum, so Ortsvorsteher Stefan Tress, eine „riesige Menge Schnittgut abzuräumen“.

40 Helfer kommen zusammen

Die anfänglichen Bedenken, dass bei Dauerregen nur wenige Helfer kommen werden, hatten sich pünktlich um 8 Uhr zerschlagen: Unter den Augen der Forstunternehmer hatten sich insgesamt 40 Freiwillige zusammengefunden.

Die 40 Teilnehmer des Landschaftspflegetags in Hütten... (Foto: Tress)

Das es sich um eine große zu pflegende Fläche handelt, hatten die Teilnehmer zunächst die Sorgen, dass das Vorhaben an einem Vormittag nicht zu schaffen sei.

Doch die Abräumung der Halde, berichtet Tress, habe problemlos und auch zügig funktioniert. Werden sonst die Schnittreste mit einem Feuer vernichtet, musste dieses Jahr darauf wegen des vielen Regens verzichtet werden. Örtliche Landwirte hatten sich daraufhin bereiterklärt, das Schnittgut aufzusammeln und auf den Sandburren zu bringen.

Zusatz-Projekt angegangen

Da die Helfer fleißig gearbeitet hatten und, so der Ortsvorsteher, „sehr schnell fertig“ waren, nahmen sie gleich noch ein zweites Projekt in Angriff. Die im Rahmen der „72-Stunden-Aktion“ (wir berichteten) angelegten Stationen des Kreuzweges wurden daraufhin für den Winter vorbereitet und noch einmal geputzt.

Um 12 Uhr waren die Teilnehmer mit allem, was sie sich für diesen Pflegetag vorgenommen haben, fertig. Lediglich ein paar wenige Erwachsene blieben etwas länger, da die maschinelle Abräumung andauerte. Die Vorsitzenden des Albvereins sowie der Pfadfinder und auch Ortsvorsteher Tress sprachen ein großes Lob für diesen Einsatz aus. Wieder einmal habe sich gezeigt, das sich der gute Zusammenhalt in Hütten auszeichne.